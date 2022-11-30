不滿疫情封控 廣州海珠區發生群體事件

中國/疫情

據目擊者和社交媒體上的視頻顯示，在中國多個主要城市和幾十所高校上周末爆發大規模反封控抗議之後，從 11 月 29 日星期二到 11 月 30 日星期三，中國南方廣州海珠區的抗議者和警察之間在夜間爆發了衝突。

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從 11 月 29 日星期二到 11 月 30 日星期三，中國南方廣州海珠區的抗議者和警察之間在夜間爆發了衝突。

法新社消息據目擊者和社交媒體上的視頻顯示，周二晚上大量警車進入廣州海珠區，身着白色全身防護服的警察手持透明防暴盾牌，在海珠區街道上列隊行進，有人在叫喊，路上的橙色和藍色的路障被推倒，有人向警察砸東西，還有數十人被警察逮捕。

在中國多個主要城市和幾十所高校上周末爆發大規模反對封控抗之後，數日來中國多個城市出現的抗議活動，主要表達對中國過度防疫政策的不滿，提出言論自由等訴求。

在11月26日開始在中國多個城市出現的抗議活動，參加者手持一張白紙表達抗議，被稱為“白紙運動”，他們要悼念在24日新疆烏魯木齊市火災6名遇難者。

中國在實施了近三年的應對疫情的嚴格清零政策後，該政策讓反覆進行封控，幾乎每天人們都要進行核酸檢測，引發民眾的強烈不滿。