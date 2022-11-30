中國官方濃墨悼念江澤民 白紙運動焦點或被轉移

中國/江澤民

前中共總書記江澤民今天病逝後，官媒及入口網站首頁均改為黑白色，新聞聯播更用48分鐘播報。民間則有人緬懷江時代經濟成長的景況，並指江澤民死訊有效轉移了“白紙運動”的焦點。稍早藝人吳亦凡出獄挨罰新聞，沒有引起轟動，更沒有影響白紙抗議蔓延。

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據中央社署名邱國強今天報道稱，江澤民逝世官媒致哀氣氛濃，當晚的中國央視新聞聯播即播報中共中央的訃告，央視主播並繫上黑色領帶致哀。

新華社是在下午4時32分發布江澤民的死訊，連帶公告中共中央具有訃告性質的“告全黨全軍全國各族人民書”。儘管江澤民病危的消息10多年來不時傳出，但新華社的發布仍然引起中國民間關注，成為網絡熱搜話題，迅速取代檯面上最熱門的防疫及檯面下最熱議的“白紙運動”。

江澤民的死訊快速搶佔中國大小媒體的頭條，今晚的央視新聞聯播主播更以低沈緩慢的語氣播報訃告、治喪委員會公告，還演奏哀樂，時間長達48分鐘，充分營造出全黨致哀的氣氛。

儘管如此，但據中共官媒記者透露，由於相關訊息單一，其他新聞的受關注度雖因此被擠占，但防疫等話題仍得到一定程度的關注，並未受到太大影響。

2010年代初期，江澤民曾是中國年輕網友熱門的梗圖標的，更有“長者”、“蛤蟆”的稱呼。當新華社發布消息後，“長者走了”成為中國網絡上最熱門的一句話。不久，江澤民任總書記期間的照片、影片及講話，即在中國網絡上大量出現，不少網友藉此表達懷念。

這些影片中，包括外界熟悉的江澤民訓斥港媒、長江水患後巡視大堤發表講話、接受美國記者華萊士專訪、指揮中共高官唱歌、出訪時以英語及西班牙語發表演講，以及訪問美國時彈奏電吉他等畫面，還有他的許多知名題字。下方則滿是網友們的追思。

然而，正值“白紙運動”興起之際傳出江澤民的死訊，也引起部分中國民眾議論，直問“怎麼這麼巧”？因此也出現一些時機上的揣測。更有人戲稱，先前傳出只有剛被判刑的前藝人吳亦凡“越獄”，才能有效轉移“白紙運動”的焦點。沒想到，和江澤民離世比起來，吳亦凡“出什麼事都完全沒法比”。