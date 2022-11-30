中國/馬雲

根據英國金融時報消息，阿里巴巴創辦人、前中國首富馬雲已在日本東京市中心生活了將近6個月，這段時間北京當局仍實施嚴格防疫封控措施，並對中國科技產業和最有權勢的商人持續進行監管打壓。

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據自由時報署名盧永山引述消息報道稱，據直接了解馬雲下落的人士說，馬雲與家人待在日本長達已數月之久，期間曾在東京郊外的鄉村溫泉和滑雪勝地逗留，並定期前往美國和以色列。

自2020年10月馬雲在參與上海外灘金融峰會時批評中國監管機構以來，馬雲就幾乎從公眾視野中消失，馬雲曾指責國有銀行存在“當鋪思維”，此後他創立的螞蟻金服和阿里巴巴就面臨一系列監管打壓。中國監管機構去年取消了螞蟻金服370億美元的首次公開募股（IPO），並以濫用反壟斷法對阿里巴巴處以創紀錄的28億美元罰款。

馬雲離開中國，恰逢中國領導人習近平升級武肺疫情防控措施，這導致上海和周邊的長江三角洲地區在4月和5月被嚴厲封鎖，並在最近幾天引發了全國性的抗議活動。

該報道稱，馬雲在杭州有家，杭州是阿里巴巴總部所在地。 自從與中國當局發生衝突後，馬雲就出現在西班牙和荷蘭等多個國家。在中國家中待的時間減少，意味着這位億萬富翁避開了進入中國時會面臨的嚴厲隔離措施，以及他之前在中國權力機構中建立影響力，所引發的棘手政治問題。

消息引述知情人士說，馬雲在東京逗留期間一直保持低調，隨身攜帶私人廚師和保全，並將公開活動降至最低。他的社交活動以少數私人會員俱樂部為中心，其中1家位於東京繁華的銀座區，另1家位於面向皇宮的丸之內金融區。

該報道稱，參與日本當代藝術界的人士表示，馬雲已成為1名狂熱的收藏家。與這位億萬富翁關係密切的朋友表示，他被迫從瘋狂的公共生活中撤退後，轉而畫水彩畫來打發時間