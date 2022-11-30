普京和古特雷斯就江澤民逝世表示哀悼

江澤民過世

據克里姆林宮網站消息，俄羅斯總統普京致電中國國家主席習近平，就中國前國家主席、前中共中央總書記江澤民逝世表示慰問。聯合國秘書長古特雷斯稱江澤民是中國向“國際社會承諾的堅定捍衛者”，並稱讚他“人性化的熱情和開放的思想”。

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早前據中國中央電視台報道，江澤民因患白血病合並多內臟器官功能衰竭，搶救無效，於2022年11月30日在上海去世，享年96歲。普京在電文中稱：“尊敬的主席先生，請接受我就中華人民共和國前國家主席、前中共中央總書記江澤民逝世向您表示深切哀悼。”

普京指出，江澤民的名字與中國經濟社會發展取得巨大成就、國際地位加強的重要歷史時期緊密相連。

普京指出，2001年簽署的《中華人民共和國和俄羅斯聯邦睦鄰友好合作條約》奠定了兩國關係發展的基礎。

通告中稱：“作為我們國家忠實的朋友江澤民對俄中關係的發展以及把兩國關係上升到信任夥伴國和戰略合作水平做出了不可估量的貢獻，2001年我們簽訂的《睦鄰友好合作條約》對全面的雙邊關係的質的飛躍奠定了基礎。”

普京強調，他將把江澤民這樣一位具有權威的政治家和傑出人物永遠銘記在心。俄總統還請求向逝者親友以及所有友好的中國人民轉達最誠摯的慰問。