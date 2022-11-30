江澤民逝世成新激化點？廣州與重慶鬆緩了封控

中國/白紙抗議/清零

中國大城市廣州和重慶周三今天宣布放鬆對新冠病毒疫情的限制，此前一天，廣州南部的示威者在針對世界上最嚴格的冠狀病毒清零限制的一系列抗議活動中與警方發生過衝突。一些抗議者和外國安全專家認為，在 1989 年天安門鎮壓後領導中國經濟快速增長十年的前國家主席江澤民於周三去世，這可能會成為三年疫情大流行之後新的抗議集結激化點。

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據路透社今天報道稱，中國白紙抗議運動蔓延後，中國有兩個城市放鬆了對新冠疫情的限制。周末蔓延至上海、北京和其他地方的示威活動已成為自中國國家主席習近平 2012 年上台以來前所未有的公開反抗。

重慶一位城市官員今天說，西南部城市重慶將允許滿足特定條件的新冠病毒密切接觸者在家中隔離。

靠近香港的廣州也宣布放寬限制措施，但鑒於全國病例數量創歷史新高，“清零”政策似乎不太可能發生重大轉變，習近平曾表示該政策正在挽救生命並宣布說說他的政績。

除了廣州和重慶放鬆限制外，鄭州的官員宣布“有序”恢復包括超市、健身房在內的商業活動和餐館活動。

一些抗議者和外國安全專家認為，在 1989 年天安門鎮壓後領導中國經濟快速增長十年的前國家主席江澤民於周三去世，這可能會成為三年疫情大流行之後新的抗議集結激化點。

路透社引述20 多歲的上海醫療公司工人雷磊說，鑒於江澤民在國際舞台上的影響以及對西方相對開放的態度，有時人們會拿江澤民與習近平相提並論。周日參加上海抗議活動的雷說，“因此，對於江澤民之死，我們對中國領導人的未來感到悲哀。”

江澤民的遺產在抗議者的網絡平台引起了爭論，一些人說這給了他們聚集的正當理由。

“歷史多麼相似，”一位抗議者的帖子寫道，他指的是前中共中央總書記胡耀邦，他於 1989 年 4 月去世，被視為當年全國抗議活動的推動點之一。另一位說，“今天我們都可以上街放菊花。”

當局宣布取消對廣州部分地區的封鎖，廣州是最近一波感染浪潮的重災區，但當局沒有提及抗議活動，周二爆發暴力事件的地區仍受到嚴格控制。

根據推特上發布的一段衝突視頻中，數十名身穿白色防護服、頭頂盾牌的防暴警察在似乎已被拆除的封鎖障礙前列隊前進。防暴警察受到不明物體襲擊。後來有人看到警察護送一排戴着手銬的人離開。

另一個視頻片段顯示人們向警察投擲物體，而第三個視頻片段顯示催淚瓦斯罐落在狹窄街道上的一小群人群中，迫使人們跑開逃離煙霧。

路透社證實，這些視頻是在兩周前與反對清零相關的騷亂現場廣州海珠區拍攝的，但無法確定剪輯的拍攝時間或事件的確切順序以及引發衝突的原因。

由美國政府資助的自由之家運營的中國異議觀察組織估計，從周六到周一，中國各地至少發生了 27 起示威活動。澳大利亞 ASPI 智囊團估計 22 個城市發生了 43 起抗議活動。

路透社說，雖然放鬆一些措施似乎是為了安撫公眾，但當局也開始尋找那些參加過抗議活動的人。目前尚不清楚當局如何確定他們想要詢問的人，也不清楚當局聯繫了多少這樣的人。