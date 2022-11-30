江澤民逝世時中國正動蕩：一個時代的終結

中國/江澤民

據中國官方媒體報道，在 1989 年天安門鎮壓事件後領導中國經濟高速增長十年的前中國國家主席江澤民於周三去世，享年 96 歲。江澤民之死正值中國動蕩不安的時期，當局正在努力應對在新冠病毒疫情大流行近三年來受夠了嚴厲的清零遏制措施的居民中罕見的廣泛街頭抗議。

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中國前國家主席江澤民逝世，享年 96 歲，江澤民在89六四中上台執政，今天去世時中國正發生民眾罕見規模的抗議。路透社今天報道稱是“一個時代的終結”。

據中國官方的新華社稱，江澤民於周三中午剛過在家鄉上海因白血病和多器官功能衰竭去世，新華社並刊登了執政的共產黨、人大、政府和軍隊致中國人民的一封信。信中說，“江澤民同志逝世，是我黨我軍和全國各族人民的難以估量的損失。”信中並表示“深感悲痛”。

路透社說，江澤民之死正值中國動蕩不安的時期，當局正在努力應對在大流行近三年來受夠了嚴厲的新冠疫情遏制措施的居民中罕見的廣泛街頭抗議。清零政策是國家主席習近平的一個標誌，他最近獲得了第三個共產黨總書記任期，鞏固了他作為自毛澤東以來中國最強大領導人的地位，並在取代江澤民的直接繼任者胡錦濤後將中國帶向了越來越專制的方向。

中國也正處於清零加劇的經濟急劇放緩之中。

中國類似 Twitter 的微博平台的眾多用戶也將江澤民的去世描述為一個時代的結束。

江澤民在 2004 年最終退休後仍然具有影響力。

一位河南省的微博用戶寫道，“我很難過，不僅因為他的離開，還因為我真的覺得一個時代結束了。”

而一位北京微博用戶發帖說，“好像已經發生的事情還不夠，2022年以更殘酷的方式告訴人們一個時代結束了，”

包括人民日報和新華社在內的官方媒體網站的網頁變成了黑色和白色以示哀悼。

星期三官方的訃告公開信將“我們敬愛的江澤民同志”描述為一位德高望重的傑出領導人，偉大的馬克思主義者、政治家、軍事家和外交家，是久經考驗的共產主義戰士。

路透社說，在 1989 年血腥鎮壓親民主抗議者的天安門事件後，江澤民從默默無聞中被提拔為中國執政的共產黨領導人，江澤民使中國擺脫了因鎮壓六四的外交孤立，修復了與美國的關係，並見證了前所未有的經濟繁榮。

江澤民從 1993 年到 2003 年擔任國家主席，但從 1989 年開始擔任執​​政的共產黨總書記，並於 2002 年將該職位移交給胡錦濤。他直到 2004 年才放棄了軍委主席的職位。

路透社說，江澤民退休後，當時與領導層關係密切的消息人士稱，胡錦濤的目光所及，都能看到江澤民派的人。江澤民將中國最有權勢的領導機構政治局常務委員會與他自己的門徒任命聚在一起，其中許多來自所稱的“上海幫”。但在江澤民從 2004 年軍委主席這一最後一職退位後的幾年裡，胡錦濤鞏固了他的控制，壓制了上海幫，並成功地指定習近平為繼任者。