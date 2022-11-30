江澤民逝去引來中國網絡懷念與....

中國/江澤民/蛤蟆王

中國官方媒體幾乎是及時宣布前中國國家主席江澤民逝世消息。在一個小時內，有50多萬人對國家廣播公司中央電視台在微博平台（相當於中國的Twitter）上宣布江澤民的死亡的帖子發表評論，其中許多人稱這位前領導人為 "江爺爺"。

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就中國社交網絡上悼念江澤民的留言和懷舊情結，法新社今天自北京報道稱，人們仍然用不太有禮的"蛤蟆王"表達對江澤民的讚美，並對被認為更自由的時代的懷念。

中國周三在其社交網絡上哀悼前總統江澤民的去世。江澤民的遺產是複雜的。雖然許多中國人欣賞他幽默的公眾形象，因為他在幾十年呆板的共產黨領導之後提供了一股新鮮形象，但他的批評者指責他助長了腐敗、不平等和對政治活動家的鎮壓。

在江澤民退休期間，他成為了他的Y世代（出生於1980年代初至1990年代末）和Z世代（1990年代末至2010年）中國粉絲中同樣輕鬆的話題，他們自稱是 "蛤蟆的信徒"，對他蝙蝠般的舉止和古怪的行為感到着迷。江澤民因寬邊眼鏡的形象被戲稱像蛤蟆。這個稱謂也是敏感詞。

然而，在他去世後，社交網絡上的大多數評論周三都在懷念他的執政時期（1989-2003）。"這是一個時代的結束，"一位用戶在微博上寫道。"他代表了我們的童年和青年。

一些人利用江澤民在周末全國範圍內抗議習近平嚴厲的反貪污政策後宣布的死亡來抨擊現任領導人。一位網友在微博上寫道，"江澤民時代，雖然不是最繁榮的時代，但卻更加寬容。"另一位用戶說，"我聽到了很多對他的批評，但他允許批評的聲音存在，這表明他是多麼值得稱讚。"

許多幽默的帖子在幾分鐘內就被微博刪掉了。

在流行的微信應用程序上，用戶發布了題為 "可惜不是你 "和 "不合適的人 "的歌曲鏈接，法新社說這指向習近平。江澤民去世後不久，在線音樂服務網易的第一首歌曲下的評論就被禁止。

"蛤蟆的信徒 "也向他們表示敬意。一個人在微博上寫道："安息吧，蛤蟆王"。還有一個人在微博上寫道，"蛤蟆...... 你能帶上小熊維尼嗎？"