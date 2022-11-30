江澤民 江八點，三代表與空彈頭威嚇台灣事

中國/江澤民

中國官媒新華社報告，96歲的中共第3代領導人、前總書記江澤民今天中午12時13分在上海病逝。江澤民曾執掌中共黨、政、軍系統共橫跨15年，但中央社說政治勢力已幾無所存。

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據中央社稱，前中共領導人江澤民任內提江八點、曾布導彈恫嚇台灣大選。

江澤民1926年8月17日出生於江蘇揚州，上海交通大學畢業。1946年加入中國共產黨，1989年六四天安門事件後，當選中共中央委員會書記，同年出任中共中央軍委會主席。

1990年3月，江澤民接下中國中央軍委會主席，1993年當選中國國家主席，自此黨、政、軍全面掌控，成為中國大陸第三代領導人，領導中國大陸長達10年時間，直至2002年後逐步交棒給胡錦濤，2005年3月正式卸下中央軍事委員會主席職務。退休後江澤民大部分時間都留在上海。

江澤民最主要的政治理論為“三個代表”，被認為是推動中共轉型的主要理論基礎。但他在2002年召開的中共第16次全國代表大會後，決定保留中共中央軍委主席職，兩年後卸任。此“扶上馬、送一程”作法，引來戀權干政議論。

對台方面，江澤民提出八點主張（江八點），並促成兩岸白手套海峽交流基金會與海峽兩岸關係協會首度會晤，並展開事務性協商。但在他任內，也曾因想要影響台灣首屆總統大選，引爆1996年台海導彈危機造成兩岸關係停滯多年。

中共每次集會上，江澤民是中外媒體最喜愛尋找的前領導人身影，其健康狀況一直受到中國各界關注。2022年10月初，中國網絡流傳江澤民與夫人王冶坪端坐在祝壽花籃前的照片，兩人顯得蒼老但氣色尚可，但無法確定是否為今年的照片。

江澤民最後一次出現在公開場合，是2019年中共“國慶”70周年慶典上，此後，無論是2021年中共百年黨慶、2022年中共20大等，江澤民都缺席。

中央社說，與此同時，習近平在2012年底接任中共總書記後，從地方到中央大力提攜自己人，政壇上“江派”或江澤民代表的“上海幫”勢力也早已消散。