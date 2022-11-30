特魯多與習近平走廊會是知會？加拿大啟動調查中國干預加國選舉

加拿大/中國/干預選舉指控

加拿大警方調查中國對加國選舉的干預指控。根據加拿大警察總長的一份文件，加拿大警方正在調查中國對該國 "民主進程 "進行外國干預的指控，但他沒有詳細說明這些指控。中國最近否認了關於習近平主席和加拿大總統特魯多討論中國干預加拿大的報道，此前兩位領導人在G20峰會上的緊張交流被公開。有消息質疑特魯多誇大其辭，在短暫的與習近平交流中可能沒有時間提及眾多議題，包括抱怨中國干預加拿大選舉。

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加拿大警方調查中國對其選舉的干預。據法新社說，加拿大警察首長致函國會委員會說，加拿大聯邦警察正在調查中國對加拿大事務的廣泛干預，其中包括“民主程序”在內，但未詳述相關指控。

加拿大程序及內政事務常務委員會（Standing Committee on Procedure and House Affairs）正在調查外國對加拿大選舉的可能幹預。

法新社今天取得這封由加拿大皇家騎警（Royal Canadian Mounted Police，RCMP）總監路基（Brenda Lucki）寄給委員會的信函。路基在信中指出，有報道指北京曾資助1個候選人“地下網絡”，而當時並未發現任何證據證明2019年聯邦選舉存在干預情事。但她表示：“加拿大皇家騎警可以證實，目前確實正對廣泛的外國干預行動展開調查。”

加拿大總理特魯多（Justin Trudeau）在下議院指出，國內情報機構已多次強調，外國勢力正持續干預加拿大事務。然而，杜魯道說：“加拿大人民可以放心，加拿大選舉公正性未受影響”。

法新社說，特魯多本月稍早在20國集團（G20）峰會上，向中國國家主席習近平指控中國從事干預，卻遭習近平訓斥，相關影片後來流傳至媒體。

加拿大公共安全部長門迪奇諾（Marco Mendicino）今天向記者說話時，不願對加拿大皇家騎警的特定調查置評，僅表示：“我們非常認真看待關於外國干預的指控。”此外，加拿大聯邦警察本月稍早依從事間諜活動等罪嫌，逮捕魁北克水電公司（Hydro-Quebec）一名前電動車電池研究人員；被控將商業機密傳給中國的這名男子昨天獲準保釋。

35歲的音譯為王岳勝（Yuesheng Wang）據稱利用他在魁北克水電公司（Hydro-Quebec）的職位替中國一所大學從事研究，並在魁北克水電公司不知情且未批準的情況下，使用公司資訊發表“與這個外國行為者有關”的學術論文並申請專利。

加拿大皇家騎警表示，正在調查中國在多倫多（Toronto）設置非法警察局以在中國境外執行警務之事。

中國對此反駁稱完全錯誤。

加拿大皇家騎警也正在調查溫尼伯（Winnipeg）的加拿大最高安全傳染病實驗室有2名科學家，疑似將知識財產轉至中國一事。音譯為邱香果（Xiangguo Qiu）與她丈夫音譯為程克定（Keding Cheng）2021年1月遭加拿大國家微生物學實驗室（National Microbiology Laboratory）解僱後，據報已定居中國。

法新社說，近年來，中國和加拿大之間的關係急劇惡化，特別是在2018年加拿大應美國的要求逮捕了華為首席財務官孟晚舟。此後孟晚舟被釋放。

同時，中國也釋放了兩名在中國被逮捕的加拿大人。