白紙抗議延燒到香港 港府先定性顏色革命雛型

香港/白紙抗議

中國大陸的“白紙運動”近日延燒至香港，香港保安局局長鄧炳強今天表示，觀察到社會有不穩定的徵兆，並指事件有“再次顏色革命的雛型”，一定要“防患於未然”。

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據中央社署名張謙今天報道稱，中國大陸的“白紙運動”近日延燒至香港，香港保安局局長鄧炳強今天表示，觀察到社會有不穩定的徵兆，並指事件有“再次顏色革命的雛型”，一定要“防患於未然”。

新疆烏魯木齊上周四發生10死9傷的住宅大火，而外傳死者因為防疫封控而無法逃離，引發大陸多地出現悼念及要求放寬防疫限制的集會示威，外界稱為“白紙運動”。近日，香港街頭、大學校園出現悼念與聲援行動。

鄧炳強表示，香港的大學和街頭早前也有人進行類似悼念活動，又指有人在不同社交平台，包括以“反華”為主的社交平台，借悼念火災為名，試圖策動針對北京中央的活動，當中有2019年反修例（反送中）事件的積極分子。

他形容行動有高度組織性，是“再次顏色革命的雛形”，並聲稱“有人死心不息危害國家和香港安全”，利用社會矛盾事件為借口，煽動分化，並以大專院校為基地，又組織他人上街。鄧炳強說，如果不想香港重回2019年的不堪狀態，就一定要“防患於未然”。