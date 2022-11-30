白紙抗議海外接棒 劍指直接

中國/白紙抗議

從悉尼到多倫多，中國大陸本周加強了抗議活動，要求結束世界上最嚴格的疫情清零限制。路透社說，抗議演變成呼籲“解放中國”和要求習近平下台。

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據路透社今天報道稱，隨着要求變革的呼聲越來越高，海外華人加強抗議。海外華人及其支持者在悉尼、東京、香港、紐約和多倫多舉行集會，並計畫在未來幾天舉行更多抗議活動。

周二約有 30 人在多倫多高喊“自由中國。習近平下台。”的口號。在馬薩諸塞州的哈佛大學，數十人高呼：“不要更多的謊言”和“不要更多的審查制度”。

在中國駐紐約領事館外，聚集了數百人，一些人揮舞着空白的白色標語牌，A4白紙已成為中國的抗議標誌。許多人用普通話高喊口號，批評中國的人權記錄及清零政策，批評清零對經濟和人民的自由造成了沉重打擊。

路透社說，有些人不願透露姓名，因為擔心在中國的親屬可能會受到當局的騷擾。

在當局報告新疆地區的一場火災造成 10 人死亡後，中國國內外的憤怒情緒高漲，網上許多人將火災歸咎於嚴格的清零封禁規定，他們說火災時居民被困在建築物內。但當局否認這樣的說法。

現場封鎖和對數億人進行頻繁的病毒檢測激起了中國大陸和海外華人的憤怒。警方稱，在悉尼，周一晚些時候約有 200 人聚集在市政廳舉行燭光守夜活動。在社交媒體上宣傳守夜活動的一位民運人士說，大約 50 名中國大陸學生參加了這次集會，這是澳大利亞最大的一次抗議活動。但大多數學生用口罩和帽子遮住臉，拒絕透露姓名。據2005 年叛逃的前中國領事館官員陳說，“他們會設法找出誰是組織者。”

路透社說，中國駐澳大利亞大使館和中國駐悉尼領事館教育處沒有立即回應置評請求。

隨着海外抗議活動的升級，中國當地的局勢也在升級，周二晚上，南方製造業中心廣州的人們與身穿白色防護服的防暴警察發生衝突。

住在瑞士、擁有 1800 名粉絲的 Clubhouse 主持人露西亞告訴路透社：“我恐懼的界限已經不一樣了。我以前害怕被人看到和聽到，但現在我希望被人看到和聽到！”

路透社說，在香港，來自中國大陸的 24 歲金融科技工作者泰格感到驚訝，因為她幫助設計的一張哀悼新疆大火遇難者的傳單在社交媒體上瘋傳。她告訴路透社，她最初只與大約 10 位朋友分享了傳單，敦促他們周一晚上在香港市中心集合。泰格說，“我不知道它是怎麼傳播的，我也不是故意組織的。但這表明每個人都在想同樣的事情......都不需要煽動。”據泰格說，這叫“星星之火，可以燎原。”