白紙抗議：“李老師”來了

中國/白紙抗議

中國“白紙運動”爆發後，即時追蹤相關訊息的推特名人“李老師不是你老師”被指“完勝世界媒體”。他證實自己曾遭自稱中國國安者死亡威脅，也認為這波抗議潮談不上“民變”。

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據中央社署名邱國強今天引述消息報道稱，推特名人“李老師”即時報道白紙運動， 自由亞洲電台29日以“如何以一人之力完勝世界各大媒體”為題，發表的對“李老師不是你老師”在台北時間28日進行的專訪稱，在“白紙運動”的最高峰，自己的電子信箱曾創下每秒收到30至40封來信回報現場狀況的紀錄。

目前住在歐洲的“李老師”表示，他在“白紙運動”中受到關注實屬偶然。因為自己以往經常閱讀和接收中國網友投稿披露社會事件，而網友也知道他接收投稿，就形成了向他投稿的習慣。當社會事件發生，他們就會主動投稿，而“白紙運動”中有越來越多的人知道他，於是就有越來越多的人向他投稿。

至於如何鑒定消息真偽，“李老師”指出，他首先會從經驗判斷真偽。而同一件事情如果同時有10多個人投稿，那基本可以判斷這件事情的真實性。如果一件事情被說得很誇張，但只有1個人投稿，說明這多半是假消息。

“李老師”說，身為“自媒體”，他是把“即時”放在第一位的，為的是想儘快地傳遞消息，因此他可以在事件發生幾分鐘內就可獲取消息，也因此會出現一些錯誤，這無法避免，但自己就盡量去修正。

據該報道，屬“90後”的“李老師”說，1989年六四事件時自己還沒出生。而當看到如今人們真的走上街頭，喊出那些口號時，他“一打開手機、打開私信，我真的就是一邊眼淚流着，一邊就去編輯這些內容”。

“李老師”表示，在“白紙運動”中，除了上海街頭群眾一起大喊，“罷免國賊習近平、共產黨下台”讓他印象深刻外，更感動的是成都的遊行參與者時刻都在保護身邊的人，不斷提醒防止踩踏且互相幫忙；而上海的參與者在警察抓人時就上前阻止，一起去把人拉回來。

至於中國近來爆發包括“白紙運動”在內的一波抗議潮，是否屬於“民變”？“李老師”認為，參與者的訴求很簡單，就是“要吃飯，要生活”，不能再這麼“變態清零”下去了，是很基本的訴求。而所有的這種憤怒都來自封控，帶來收入歸零、經濟下滑、出行受限及各種亂象。

他指出，直到26、27日晚上，大城市裡才有人喊出“共產黨下台，罷黜習近平”這樣的口號。先前在烏魯木齊、武漢及一些小城市，似乎都沒有聽到這樣的口號。所以才覺得，“共產黨下台，罷黜習近平”不是大部分人的訴求，他們根本的訴求其實只是解封和反對清零，還沒有到“一定要改朝換代的這一步”。

據中央社說，“李老師”在“白紙運動”中的角色，引起海內外中國愛國主義分子強烈不滿。他證實，運動當晚就收到大量中國網絡水軍的攻擊，包括人身威脅，還自稱自己是國安的人，知道他在哪裡、要他死等等。同時，中國國內也有人抹黑他指是運動策畫人。

針對他曾公開警告中國當局不要去騷擾他在國內的家人，“李老師”證實，27日就有警察前往他在中國國內的家裡作調查，想知道他目前人在哪裡，“就這樣問了一下，但也什麼都沒說”，不知道這些警察到底想幹什麼。

“李老師”說，中國當局已經把“煽動”的帽子扣在他頭上了。但儘管如此，他還是會堅持這樣做，原因很簡單，是因為推特中文社群里需要中立、客觀、即時和真實準確地去報導中國的事情並記錄下來。畢竟，推特中文社群里聚集了很多以前在中國國內“無法正常說話”的人，“這是一個火種吧，一個個地傳到我這裡”。

該報道原文鏈接：https://www.cna.com.tw/news/acn/202211300166.aspx