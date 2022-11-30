路透：白紙抗議喚醒中國那些抗爭記憶

中國/白紙抗議/公民社會

過去一周，中國許多城市的數千名中國人抗議中國的 COVID-19 封鎖政策，這是自中國國家主席習近平 2012 年上台以來最大規模的公然蔑視行為之一。

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由白紙抗議，回溯近幾十年來中國異見記載，路透社列出了抗議事件年表。

1978 - 民主牆運動 - 1970 年代後期，在中國動蕩的文化大革命之後，有人在北京西單大街的磚牆上張貼“大字報”海報，這就是所謂的民主牆。數千人在 11 月下旬遊行，呼籲加強民主。

1989 年 - 北京天安門廣場 - 在要求西式自由和民主改革的學生的帶領下，多達 100,000 人在廣場聚集了幾個月。抗議蔓延到西安、長沙、成都和上海。6 月 4 日，軍隊向手無寸鐵的平民開火，人權組織稱數百人，或許數千人被殺。一名被稱為“坦克人”的孤獨抗議者擋住了長安街上的一排坦克。

1999 年 - 超過 10,0000 名法輪功精神團體成員聚集在中國最高領導大院“中南海”外進行無聲抗議。當局後來稱該組織為“邪教”並逮捕了數千人。

2008 年 - 西藏 - 數百名僧人在西藏首府拉薩遊行，引發抗議和衝突。西藏人群焚燒商店，據報道有 18 人死亡。抗議活動蔓延到中國西部的 130 多個地方。中國加強安全措施，訪問受到限制。西藏流亡精神領袖達賴喇嘛後來說，該地區已成為“人間地獄”。

2009 年 - 新疆 - 在該地區數十年來最嚴重的民族騷亂中，維吾爾族人在中國南部一家工廠發生涉及維吾爾族工人的事件後襲擊了首都烏魯木齊市佔多數的漢族人。官方數據顯示，血腥衝突奪去了 197 人的生命。中國後來建造了大量“設施”，將新疆變成一個聯合國小組所描述的“秘密的大規模拘留營”。

2011年 - “茉莉花”抗議 - 繼突尼斯“茉莉花革命”等中東民主運動後，中國網民在北京、上海、廣州等多個城市發出小規模公開示威，要求政治改革。中國茉莉花抗議被扼殺在萌芽狀態。

2011 年 - 一名抗議煤礦造成的污染的牧民肇事逃逸身亡後，內蒙古部分地區受到蒙古族抗議活動的影響。2020 年，蒙古族罕見地抗議改變學校課程，將蒙古語從核心科目中刪除。

2011 - 烏坎 - 中國南部漁村烏坎爆發了抗議腐敗官員強佔土地的抗議活動。抗爭引起了國際媒體的關注，並以當局罕見的民主讓步結束，包括舉行村民選舉。在後來的歲月里，許多抗爭領導人被捕入獄。2016 年爆發了新的抗議活動，但隨着更多人被捕而被平息。

2013 年 1 月 - 南方周末抗議活動 - 要求更大媒體自由的小規模公開示威在中國最自由的報紙之一外舉行了幾天。總部設在廣州的《南方周末》後來受到更嚴格的政府控制和審查，許多思想自由的記者被迫退出或辭職。

2015 年 7 月 - 作為對由爭取結束中國專制統治的權利團體和個人鬆散組成“新公民運動”部分回應，中國當局於 7 月 9 日在全國範圍內發起了鎮壓行動。名為“709”鎮壓導致 300 多名維權律師和活動人士被捕，其中包括李和平、許志永、丁家喜。其中一些人被單獨關押或監視居住，並遭受酷刑。

2019 - 數月來，數以百萬計的香港人舉行了民主抗議活動，這是自 1989 年以來對北京領導人最大膽、最持久的挑戰。中國後來實施了一項強有力的國家安全法，逮捕了數十名民主人士並關閉了公民社會團體和自由媒體，包括蘋果日報。

2022 年 - 河南銀行抗議活動 - 數千人抗議以河南和安徽省農村銀行為中心的銀行欺詐醜聞中失去儲蓄，公眾抗議活動愈演愈烈。

2022 年 10 月 - 在具有里程碑意義的黨代會召開之前，一名男子在北京四通橋的立交橋上懸掛白色橫幅。一些口號包括：“我們不要最高領袖，我們要投票”和“不要做奴隸，要做公民”。這位被稱為“橋樑人”或“新坦克人”的抗議者激勵了一些抗議者，他們現在呼籲更廣泛的自由和結束清零封鎖措施。