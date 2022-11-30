香港用國安法警告港人不要支持中國白紙抗議

香港/白紙抗議

香港安全局局長警告聲援中國大陸抗議者的示威者，他們可能因此"違反國家安全法"。

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香港現在警告那些支持中國正在蔓延的白紙抗議活動的人。據法新社今天報道稱，自周日以來，香港有小規模的集會，支持中國境內反對清零限制和要求更多政治自由的抗議活動。香港的聲援抗議發生在大學校園和該地區的金融區。

但香港的安全主管，他已經 "注意到了另一場顏色革命的一些警告信號"。法新社說，中國官方喜歡用這種說法來譴責與定性據稱來自國外支持的抗議活動。

自北京在2020年實施國家安全法以來，政治抗議和群眾集會在香港基本消失，或被迫轉入地下，一年來，大型民主抗議活動有時遭遇暴力。作為疫情限制的一部分，大型公共集會被禁止。

最近幾天在香港，數十名示威者也使用了在中國大陸使用的抗議手段，例如舉起白紙抗議。

據香港官員說，支持有"革命 "或 "專制 "等字眼口號，或要求官員辭職等內容的活動，支持者可能 "違反了國家安全法"。官員說，"抗議者的意圖是顛覆政權"，"煽動抗議中央政府"。

法新社說，顛覆罪是四種涉案國家安全罪之一，可判處最高終身監禁。

在香港，現在還沒有人因為支持白紙抗議活動而被捕，但警方已經點了幾個參與者的名。