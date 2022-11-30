黎智英案明日先爭辯因應釋法押後聆訊 有學者質疑釋法等同修法

香港/黎智英案

2020年9月15日，黎智英抵達香港的一個法庭。2022年10月25日，支持民主的香港蘋果日報創始人被裁定與違反租約有關的兩項欺詐指控罪名成立，這是一系列起訴中的最新一起。

中國人大常委會可能就《港區國安法》的立法原意是否禁止海外律師參與進行釋法的爭議持續，包括有傳媒引述中國官方消息指，會就可參與國安案件的律師制訂名單，但人大常委譚耀宗則認為無此必要；但可以肯定的是，原訂明(周四)早開始的黎智英涉嫌勾結外國勢力案不能如期開展，因為司法機構公布，當日將先就控方因釋法而申請押後案件進行聆訊。

廣告 繼續瀏覽後續

綜觀香港兩個律師會和部分主流報章今(30日)天的社論，全部都確認人大常委會有權釋法，但就期望把釋法範圍和影響減低，例如大律師公會認為釋法沒有影響香港的司法獨立，但呼籲人大審慎行使此權力，並期望日後可由香港法院釐清條文不明確的地方；香港律師會會長陳澤銘則在聲明中表示，釋法有可能影響公眾對普通法制度的觀感，而公眾和國際社會對法官、司法和法律制度的信任和信心是香港法治的基石；《明報》今天的社論則在通篇表示支持釋法後總結說，日後若發現國安法有不明確之處，儘可能由香港法庭釐清，是最佳處理方法；英文《南華早報》則強調海外律師的貢獻，要求人大儘快並謹慎地作出決定。

不過，《南早》今天引述一名不願具名的中國官方消息人士稱，人大常委會今次的釋法將聚焦國安法有關案件管轄、法律適用和程序的第四章，但人大的釋法權力不受港府要求所限，北京可能考慮制訂一份可以處理國安案件的指定律師名單。

有關考慮有超出釋法之嫌，港府的建議只是提請人大常委會就「沒有本地全面執業資格的海外律師」可否參與處理危害國家安全犯罪案件作出解釋。

而港區人大常委譚耀宗亦認為，毋須就國安法制訂指定律師名單，否則會引起巨大爭議，制訂上亦十分困難，他認為，人大常委會只需訂明大原則便可。

事實上，即使單是釋法亦有熟悉中國法律的學者質疑。身兼中華司法研究會理事的香港城市大學法學院教授林峰向《明報》指出，國安法立法時沒有規定海外律師不能參與，釋法後若加以禁止，在狹義上，可視為修法，而按中國《立法法》的近年解讀，人大常委會不能透過解釋法律來修改法律，但由於人大常委會沒有廢除1980年代可透過釋法去修法的決定，兩套互相衝突決定同時存在，最終由人大常委會決定如何處理。

他又說，若是修法，其決定便不會有追溯力，不能影響目前的案件。

已被關押近兩年的壹傳媒創辦人黎智英，被控《港區國安法》中的串謀勾結外國勢力等罪，律致司再三反對他委聘英國禦用大律師敖雲天(Tim Owen音譯)為辯護律師失敗後，特首李家超應北京中央政府要求提交國安法報告，當中包括提請人大常委會釋法。