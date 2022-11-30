黎智英案明日先爭辯因應釋法押後聆訊 有學者質疑釋法等同修法
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中國人大常委會可能就《港區國安法》的立法原意是否禁止海外律師參與進行釋法的爭議持續，包括有傳媒引述中國官方消息指，會就可參與國安案件的律師制訂名單，但人大常委譚耀宗則認為無此必要；但可以肯定的是，原訂明(周四)早開始的黎智英涉嫌勾結外國勢力案不能如期開展，因為司法機構公布，當日將先就控方因釋法而申請押後案件進行聆訊。
綜觀香港兩個律師會和部分主流報章今(30日)天的社論，全部都確認人大常委會有權釋法，但就期望把釋法範圍和影響減低，例如大律師公會認為釋法沒有影響香港的司法獨立，但呼籲人大審慎行使此權力，並期望日後可由香港法院釐清條文不明確的地方；香港律師會會長陳澤銘則在聲明中表示，釋法有可能影響公眾對普通法制度的觀感，而公眾和國際社會對法官、司法和法律制度的信任和信心是香港法治的基石；《明報》今天的社論則在通篇表示支持釋法後總結說，日後若發現國安法有不明確之處，儘可能由香港法庭釐清，是最佳處理方法；英文《南華早報》則強調海外律師的貢獻，要求人大儘快並謹慎地作出決定。
不過，《南早》今天引述一名不願具名的中國官方消息人士稱，人大常委會今次的釋法將聚焦國安法有關案件管轄、法律適用和程序的第四章，但人大的釋法權力不受港府要求所限，北京可能考慮制訂一份可以處理國安案件的指定律師名單。
有關考慮有超出釋法之嫌，港府的建議只是提請人大常委會就「沒有本地全面執業資格的海外律師」可否參與處理危害國家安全犯罪案件作出解釋。
而港區人大常委譚耀宗亦認為，毋須就國安法制訂指定律師名單，否則會引起巨大爭議，制訂上亦十分困難，他認為，人大常委會只需訂明大原則便可。
事實上，即使單是釋法亦有熟悉中國法律的學者質疑。身兼中華司法研究會理事的香港城市大學法學院教授林峰向《明報》指出，國安法立法時沒有規定海外律師不能參與，釋法後若加以禁止，在狹義上，可視為修法，而按中國《立法法》的近年解讀，人大常委會不能透過解釋法律來修改法律，但由於人大常委會沒有廢除1980年代可透過釋法去修法的決定，兩套互相衝突決定同時存在，最終由人大常委會決定如何處理。
他又說，若是修法，其決定便不會有追溯力，不能影響目前的案件。
已被關押近兩年的壹傳媒創辦人黎智英，被控《港區國安法》中的串謀勾結外國勢力等罪，律致司再三反對他委聘英國禦用大律師敖雲天(Tim Owen音譯)為辯護律師失敗後，特首李家超應北京中央政府要求提交國安法報告，當中包括提請人大常委會釋法。