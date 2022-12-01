中國男足教練及3主力隊員涉案踢假球 衝熱搜力壓世界盃熱勁

中國/世界盃/假球

卡塔爾世界盃足球賽接近第一階段小組賽尾聲，傳出中國足球遭指控腐敗踢假球消息。據中國多名足球媒體人透露，前中國男足運動員、總教練李鐵涉及假球被調查中，他已經供出了另3名前國腳，疑涉假球案。這個消息引發熱議，衝上熱搜話題。

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據中央社今天引述北京青年報消息，多名足球媒體人透露，李鐵接受調查後，供出了另3名前國腳。李鐵供出張鷺在2019年中超保級戰武漢對天津時參與踢假球；另兩個沒被透露姓名的球員，一個是李鐵的瀋陽老鄉，曾在天津隊和張鷺是隊友，後轉會深圳，另一人曾是一名國腳邊衛。

此前湖北省紀委監委網站11月26日發布消息指出，前中國國家男子足球隊總教練李鐵涉嫌嚴重違法，目前正接受中央紀委國家監委駐國家體育總局紀檢監察組和湖北省監委監察調查。

據中國新聞周刊1日報導，李鐵在今年中旬就曾經被紀委部門帶走接受問詢，很多人當時就以為他出事了；不久他又公開露面。有消息來源指出，李鐵的業務能力在業內比較受認可。

消息引述公開資料，李鐵名下關聯公司共9家，業務覆蓋足球培訓、球員經紀與場館營運等。在存續或在業的6家中，李鐵均為股東；遼寧李鐵體育文化發展有限公司由李鐵持股63%，瀋陽李鐵足球俱樂部有限公司由李鐵和遼寧李鐵體育文化發展有限公司共同持股。在目前李鐵名下的公司中，瀋陽天意體育文化諮詢服務有限公司是最新成立的關聯公司，該公司於2021年12月成立，李鐵持股比率達90%。

據自由時報引述消息稱，在世界盃開幕前夕，中國足球國家隊總教練李鐵11月12日在培訓班上課時，眾目睽睽下突然遭人帶走，外界指出，如果只是了解情況，絕不會在眾目睽睽下被帶走，這種情況下至少是犯罪嫌疑人。

有媒體人爆料，若對李鐵的經濟問題展開全面調查，恐怕牽扯出非常廣泛的問題，在足壇引發新一輪地震，“單是在瀋陽一家銀行，李鐵就被查出超過1億的存款”，李鐵已經被相關部門認定“嚴重違法”，刑期基本10年起跳，會牽扯出一大批職業經紀人、職業球員、俱樂部老闆、中國足協官員。

現最新消息曝光，李鐵接受調查，已供出了3名前中國男足國腳涉案踢假球。而前國門張鷺已被帶走調查。