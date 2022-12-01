江澤民逝世 日本褒貶不一

中日關係

2002 年 10 月 23 日，在飛往休斯敦之前，中國國家主席江澤民在芝加哥奧黑爾機場的飛機台階上向支持者揮手致意。

中國前國家主席江澤民11月30日逝世後，日本首相岸田和朝野議員相繼哀悼。另一方面，日本政府內部一些人也對江澤民的反日立場做出負面評價。

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針對江澤民逝世，岸田首相表示：“獲悉江澤民閣下逝世的消息，我深感難以忍受的悲痛。江澤民閣下不僅推動了改革開放政策，為中國的發展做出了貢獻，還在日中關係中發揮了重要作用，如1998年他成為第一位對日本進行正式訪問的中國國家主席。 願江澤民閣下安息，並謹向遺屬、中國政府和人民表示誠摯的哀悼。”

致力於建立良好的日中關係和日中議會交流的前自民黨幹事長二階俊博對記者說：“非常令人悲痛，他是一位留下了偉大功績的領導人。”

日本立憲民主黨眾議院議員小澤一郎曾在 1996 年以新進黨黨首的身份與江則民會談，他說：“他抱有讓中國人民過上富裕生活的堅強的意志，敢作敢為，是一位了不起的領導人。”

而時事通信社12月1日報道說：提倡愛國主義教育的中國前國家主席江澤民對日本採取明顯的強硬立場，他指責日本歷任首相的歷史認識問題。

江澤民的歷史觀影響了後來的中國最高領導人的對日態度，激化了中國人民的反日情緒，為2005年和2012年在中國全國發生的大規模反日遊行埋下了伏筆。可以說，使面向未來的日中關係受挫，江澤民負有很大責任。

時事通信社還報道說：1992年，時任共產黨總書記的江澤民促成明仁天皇（現為上皇）訪華，並對此進行了政治利用，以擺脫天安門事件後中國的孤立狀態，將其作為“打破制裁的最佳突破口”。（原副總理錢其琛的回憶錄《外交十記》）