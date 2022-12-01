江澤民逝世 法輪功稱將持續追究中共迫害學員 王丹控江澤民踏着六四血跡上位

中國/江澤民

前中共總書記江澤民昨天逝世，在他任內在中國社會管制上最為人詬病的是對待法輪功所引起的爭論。對於江的離世，法輪功表示將持續追究中共迫害學員。中國民運人士王丹今日在日本開直播表示，江澤民一生有幾件事要來蓋棺論定，現在年輕世代可能不太了解，還以為是開明的“長者”，其實江澤民是踏着六四血跡登上中國領導人之位。

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據中央社今天報道稱，就江澤民逝世，法輪功稱將持續追究中共迫害學員。法輪功創立於1992年，創辦人是李洪志，以“真、善、忍”作為功法理念。法輪功一度在中國大陸受到歡迎，還獲得過官方獎項。然而，修練人數增加，以及意識形態與中共不符，讓北京感受到威脅。

1999年4月25日法輪功學員到北京上訪，為在天津受到打壓的學員聲援。不過，後續的發展是中共大規模鎮壓法輪功活動。

對於江澤民的離世，台灣法輪功人權律師團昨天發表5點聲明。

法輪功人權律師團發言人朱婉琪在接受中央社訪問時表示，當年“425事件”去北京上訪的法輪功學員和所謂包圍中南海學員，只是站在馬路上、念着法輪功的經書，默默等待中國領導人出來給一個解釋，給法輪功學員修練自由的環境。之後朱鎔基還接見了數位法輪功代表，當時也和平散去。她表示，由於朱鎔基的理性態度，以為中國就此能走向更開放更自由的環境，但當時江澤民力排另外6位常委的意見，堅持鎮壓法輪功。

據朱婉琪說，江澤民對法輪功進行的人權迫害長達20多年，幅員遍及中國大陸以至海外，對法輪功學員進行滅絕性迫害。“雖然江澤民沒有活着受審，對受迫害的學員、團體與家屬而言是遺憾，但他的惡行會一筆筆記載在中國歷史當中”。她說，“我們的目的只有一個，就是人類不要再重蹈覆轍”。

朱婉琪並要求中共現任領導人習近平立即停止迫害法輪功，釋放所有法輪功學員。朱婉琪表示，即使江澤民不在了，未來還是會繼續暴露、揭露真相；後續會持續以法律機制禁絕活摘器官，不讓民眾成為受害者與幫兇。

據自由時報署名陳鈺馥今天報道稱，中共第三代領導人江澤民昨日病逝於上海，享年96歲。中國民運人士王丹今日在日本開直播表示，江澤民一生有幾件事要來蓋棺論定，現在年輕世代可能不太了解，還以為是開明的“長者”，其實江澤民是踏着六四血跡登上中國領導人之位。

王丹談及，經歷過1989年六四事件的那一代人普遍都知道，江澤民當年只是上海市委書記，都快要退休了，能接下中共總書記根本原因就是六四。當時中共總書記趙紫陽打算平緩方式對待學生運動，江澤民在上海首先表達了鎮壓的態度，還將中國自由派的喉舌“世界經濟導報”關掉，並把總編輯撤職，引發2千多位新聞記者聯名抗議。

據王丹指出，此事讓鄧小平那一群保守派和鎮壓後反思派看到江澤民在關鍵時刻是站在鎮壓立場上，就像胡錦濤鎮壓西藏獲得鄧小平賞識一樣，可以說江澤民就是六四劊子手之一。當然江澤民不是像鄧小平直接下令鎮壓，但也是屠夫集團中同意鎮壓的一員。