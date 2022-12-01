中國政治/江澤民

中國官媒11月30號宣布，前領導人江澤民周三逝世，享年96歲。中國官方媒體發布的一份共產黨公告稱，他因白血病和多臟器功能衰竭在上海逝世。值得關注的是，他的逝世及即將舉辦的追悼會恰逢中國一個微妙的時刻，甚至有評論將他的去世與1989年胡耀邦去世的敏感度進行對比。目前執政的共產黨正在面對一波針對疫情封控措施的廣泛抗議，全國各地政治反對意見激增，這是自江澤民時代的天安門運動以來從未有過的。

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江澤民政治遺產和功過是非可謂一言難盡。在1989年天安門事件之後被選拔為中國領導人，他在任的13年裡，中國經濟經歷了飛速的增長。紐約時報認為，江澤民時期，中國成為一個製造大國，也成為發達國家的一個正在崛起的經濟對手，但是中國也腐敗泛濫成災。江澤民是共產黨領導下和平移交權力的第一人，鞏固了六四後共產黨的執政，但他任內大力鎮壓了法輪功與民運……作為六四後被推上最高職位的過渡性領導人，在中國最高政壇活躍了13年退位後影響力依然存在，他推舉讓“儲君“習近平成功上位，不知在生命的最後階段看到胡錦濤被當眾從主席台上架走的一幕作何感想。

如何評價江澤民，長期研究中國政治的法國漢學家白夏接受法法廣的專訪。

法廣：1926年出生的江澤民一生經歷了中國近一個世紀的歷史，您如何評價他的政治遺產？

白夏：他經歷了一個世紀，他去世也正值一個很有意思的敏感時期，現在有很多人上街喊出“習近平下台”這樣的口號，目前還不清楚江澤民去世是否也會發揮一些作用。實際上，江澤民是一個典型的共產黨的領導人官僚，他抗日時期參加了革命，四十年代入黨，後來去了蘇聯，整個親蘇聯的時期他也發揮了作用。他好像在蘇聯也是留學生的黨支部書記。他也是一個工程師，在工廠工作，當然擔任的是黨委書記的職位，這是一個比較典型的第二代的共產黨的領導，在爭權的鬥爭中沒有發揮作用，主要是所謂的“解放”以後發揮了作用。當然那個時候共產黨已經執政，後來在文化大革命中，他好像沒有受太多的苦，只是一個普普通通的官僚，再後來他當了上海市長以後一直在比較技術的部委工作，所以一直是比較灰色的官僚。到了八九年也是所謂解決了“世經導報事件”也沒有流血，所以鄧小平看重他。

但是我們要記得他當時是李先念的人，他是比較保守的，一直到九二年，他還是執行李先念和陳雲的政策，根本不搞改革，因此鄧小平覺得他必須要去南巡，江澤民以後才改變了方式，一直到九七年，我覺得他都是一個聽話的共產黨領導，聽鄧小平的話，以前是聽別人的話。

到了九七他就抓到香港機會回歸這個機會，後來加入世貿組織，給企業家打開了黨的大門。這是他和朱鎔基的的政策成果。對傳統工人階級來講，江澤民是很不好的，因為他打破了鐵飯碗，讓幾百萬工人下崗。從廣義上來說，他還是對中國的現代化做出了一定貢獻。

法廣：從政治上看，胡錦濤被從二十大會場上架，江澤民現在去世了，這就象徵著胡錦濤和江澤民的時代新結束，也是中國改革時代的終結，中國的今後政局會是什麼樣的？

白夏：今後只剩下習近平和習近平提拔的部下，被江澤民提拔的人基本上在常委中已經消失了，在政治局還剩最後一個王滬寧，但是也不能說王滬寧現在還是江澤民的人，所以他的人現在都沒有權利了。實際上，一個非常同一的黨，根本沒有派系的黨是不存在的，所以現在看不見有沒有派系鬥爭，但是胡派和江派都被趕出了領導的崗位也可能會引起一些反應，特別是因為現在的對習近平的不滿開始在街頭表達出來，我覺得可能在黨內有很多不滿。

我估計現在習近平很頭疼，他一方面有在街頭的時候遊行示威要求他下台，另一方面現在要組織追悼會，我今天（11月30號）看到人民日報網站的消息，有一封告全國人民全軍全黨的書，但沒有附江澤民的頭像，這是很奇怪的事情，因為一般來說都有，所以我不知道他們要怎樣組織這場追悼會，這場追悼會一定是非常敏感的。七六年周去世以來，我們就看到，每次有一個這樣的追悼會，現在怎麼辦這場追悼會？鄧小平說，江澤民是黨的核心，現在的核心會對以前的核心有什麼態度，這個我覺得是一個非常值得觀察的後續發展，我不知道會發生什麼，但是這幾天也會特別有意思？

法廣：整體上看，你如何評價江澤民的功過？

白夏：這很難說，我認為在打開中國大門，讓中國進入全球化的過程中，江澤民肯定是發揮了很大的作用，但是我剛才也說到這是聽鄧小平決定以後他才做出的決定，現在回頭來講，我們可以說江澤民的時候的公民社會的萌芽又開始出來了，社會又開始有一定的自治性，但是現在還是共產黨領導，共產黨肯定對他的評價是“七三開”，對我來講，不一定。

非常感謝白夏教授接受法廣專訪