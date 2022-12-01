疑中國設海外警察服務站 加拿大召見中國大使

海外警務站

加拿大就涉在多倫多設非法警務站召見中國大使，加拿大外交部東北亞司司長埃普（Weldon Epp）周二在一個議會委員會就加拿大和中國的關係發表講話。他表示：我們此前對被指控的（110警站）活動表示嚴重關切，我們已經多次要求大使前來與我們交談。

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埃普（Weldon Epp）表示：加拿大政府已正式要求中國政府考慮到包括大使及其使館在內的所有在加拿大不符合《維也納公約》的活動（關於外交關係，編者按），並確保停止這些活動。

據西班牙人權組織"保護衛士"（Safeguard Defenders.）的報告，中國政府在世界各國設立了五十多個警務站，其中有三個在大多倫多地區，分別位於士嘉堡市的一個便利店、萬錦市的一棟民宅和一棟單層商用樓。中國大使館表示，這些警務站由福建地方政府設立，目的是為海外華人提供續駕照之類的服務。

加拿大皇家騎警11月22日發布公告，籲請那些遭受過大多倫多地區中國“警務站”威脅、騷擾或恐嚇的人與警方聯絡。

公告說，外國干涉活動包括試圖對個人、團體和各級政府進行威脅、騷擾、影響、恐嚇、賄賂或誹謗。加拿大皇家騎警正在就針對加拿大華人的此類活動進行調查。警方的目標是防止加拿大的任何一個社區受到來自外國實體的恐嚇、威脅、騷擾或任何形式的傷害。

作為調查的一部分，加拿大皇家騎警希望與相關人士交談，包括了解警務站情況的人，以及感到自己受到來自這些警務站或類似地方的威脅、騷擾或恐嚇的人。

11月2日，中國外交部發言人趙立堅否認中國在外國領土上運營上述“警務站“。趙立堅表示，“你提到的機構不是‘警察站’或‘警察服務中心’，他們從事的活動是協助當地有需要的中國公民在線辦理中國駕駛證期滿換證體檢服務。”。他還表示：上述說法具有誤導性。

趙立堅聲稱，這些站點存在的目的完全只是為在海外“協助當地有需要的中國公民”辦理證件和其他行政服務。但保護衛士援引證據表示，這類站點的設立是將逃至海外的持不同政見者和被指控犯罪的人遣回中國這一更廣泛的“勸返”政策的一部分。