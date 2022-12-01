白紙抗議建功？中國傳鬆綁清零限制

中國/白紙抗議/清零

中國將在未來幾天內宣布放寬新冠病毒檢疫政策並減少大規模疫情檢測，在中國各地爆發對世界上最嚴厲的疫情限制措施的憤怒與抗議，示威並被廣泛傳播之後，中國的清零政策發生了顯著轉變。

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據路透社今天報道稱，經過一個星期的歷史性抗議活動後，中國將放鬆對疫情的限制

中國全國範圍內的病例仍接近歷史高位，但隨着一些城市最近幾天解除封鎖，並且一位高級官員表示該病毒引起疾病的能力正在減弱，因此清零政策也應該隨之變化。中國衛生當局宣布在一些地區放寬了措施，但沒有提及抗議活動。這一波白紙抗議是中國多年來最大規模的公民抗命活動，從北京的燭光守夜到廣州與警察的街頭衝突。

路透社引述知情人士稱，即將公布的措施包括減少大規模檢測和定期核酸檢測，以及採取措施允許陽性病例和密切接觸者在特定條件下在家隔離。

這與早期的政策措施大相徑庭，但早期的措施導致公眾沮喪，因為即使只有一個陽性病例，整個社區都被封鎖，有時長達數周之久。

上周，自習近平主席 2012 年上台以來，中國大陸發生了前所未有的公開反抗示威，令人沮喪的情緒沸騰，而此時中國經濟將進入一個增長速度比幾十年來慢得多的新時代。

周二廣州發生暴力抗議活動後不到 24 小時，這個龐大的製造業中心至少七個區份的當局表示，他們正在解除臨時封鎖。一個區表示將允許學校、餐館和包括電影院在內的企業重新開放。

重慶、鄭州等城市也宣布放寬政策。

據官方媒體報道，負責監督新冠病毒疫情工作的副總理孫春蘭表示，該病毒致病的能力正在減弱，這進一步加劇了方向轉變的感覺。

在首都北京，一些社區已經開始為政策改變做準備。

路透社說，雖然對新冠疫情的語氣改變似乎是對公眾對嚴格措施的不滿的回應，但當局也在尋求對參加示威活動的人進行質詢。由美國政府資助的自由之家運營的中國異議觀察組織估計，從上周六到本周一，中國各地至少發生了 27 起示威活動。澳大利亞 ASPI 智囊團估計 24 個城市發生了 51 起抗議活動。