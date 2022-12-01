白紙抗議：高科技是中國警方追捕示威者的“幫兇”？

中國/白紙抗議/高科技

面部識別軟件、電話追蹤：中國警方部署了複雜的但屬於高科技的監控工具，用以追蹤參與最近白紙示威的抗議者，以期鎮壓與平息中國現在歷史上罕見的憤怒浪潮。

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中國民眾對嚴格和長期的疫情清零限制的不滿，爆發了一場幾十年來規模空前的民眾抗議。但抗議者在上個周末也高呼政治要求，一些人甚至要求習近平下台。

中國當局呼籲進行 "鎮壓"，並部署了強大的安全武庫，使用最先進的監控工具來追蹤抗議者。法新社說，而高級技術在幫助警方追蹤抗議者

為抗議者提供免費法律諮詢的律師王勝生告訴法新社說，"在北京、上海和廣州，警察顯然使用了非常高科技的手段。" 律師王勝生說，"在其他城市，他們似乎都依靠監控錄像和面部識別。"王勝生是駐深圳的人權專家。

北京警方能夠利用集會現場的掃描儀捕捉到的手機定位數據。警方還能夠從掃描抗議者健康證後下車的出租車上獲得數據。

王勝生律師說，許多北京居民 "不明白為什麼他們只是路過抗議地點，而沒有參與抗議其中，卻被警察聯繫上了。王勝生說，在上海，警方傳喚了他們找到的那些人，並沒收了他們的手機，她認為，"這也許是為了提取他們的所有數據"。

在廣州，人們告訴律師，他們在加密信息應用Telegram上的賬戶被黑掉了，此前他們在去抗議的路上向警方登記了身份。

在北京被拘留的抗議者的Telegram賬戶在他們被關押期間仍處於活躍狀態，他們的朋友告訴律師，這表明警方可以接觸到他們。

在高度戒備的情況下，抗議者在加密的聊天室中相互交換信息，而這些聊天室只能通過在中國屬於非法的VPN軟件才能進入。

隨着新的逮捕和警察恐嚇事件的報道，他們互相建議如何避免警察的滲透，並提供在被審問、逮捕或手機被沒收的情況下該如何處理的法律建議。

他們急於從手機中刪除所有抗議活動的痕跡，包括聊天記錄、視頻和照片，以應對警方可能的檢查。

一位北京居民告訴法新社，周日下午和周二晚上，兩名參加北京和上海抗議活動的朋友被警方拘留。這位居民說，他在上海的朋友於周一晚上被釋放，但他的手機仍在警方手中，出於安全考慮，他要求匿名。

據法新社說，在中國高度監控的社交網絡上，任何發布有關抗議活動內容的用戶都很容易被追蹤到，因為這些平台要求他們用真實姓名註冊。

據華盛頓威爾遜中心的中國分析員音譯為鍾銳說："無論是在現實生活中還是在網上，手機的內容和社交網絡上的帖子肯定會被搜索到。

法新社看到一些警察在周日北京的集會上用小型手持攝像機拍攝抗議者。一名抗議者告訴法新社，她和五個朋友在參加周日在使館區舉行的集會後，被當地警察叫去。她說，她隨後在周二再被叫到了警察局，但最終被拒之門外，因為她最近沒有做新冠檢測。

在上海，一名法新社記者目睹了多起逮捕事件，並發現警察強行檢查了一名抗議者的手機，查看手機是否有在中國被封鎖的外國社交網絡，這些網絡被用來傳播有關抗議活動的信息。

法新社說，什麼是隱私權？有沒有隱私權？根據一名17歲的抗議者提供的錄音，周一一名警察甚至對他說，“你沒有隱私權。”

王勝生律師對 "如此先進的技術 "被用於追蹤公眾示威，而不是用在刑事案件中追緝失蹤或兇殺感到遺憾。 她說，她 "非常難過"，因為這樣的 "有效技術 "正被用於 "錯誤的目的"。律師還說，："如果我們的手機可以被隨意扣押和操縱，如果我們的賬戶未經我們同意就可以被登錄，我們還剩下什麼自由？"