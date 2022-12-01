稱聲援白紙抗議 駭客組織攻擊中國政府網站

中國/白紙抗議/駭客組織

為聲援白紙運動，國際駭客組織“匿名”（Anonymous）宣布展開“白紙行動”，今天攻擊多個中國政府網站，駭入監視器，還公布上海國安局長黃寶坤的身分證與上海市警察名單。駭客組織還提出警告包括取消（國家）主席職務終身制。“匿名”Telegram帳號置頂訊息是：“加油中國人 你們不是孤單的！”

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據中央社今天引述“匿名”官方推特及其關聯帳號訊息報道，“匿名”11月29日宣布展開白紙行動#OpWhitePaper，稱他們與中國公民站在一起，反對壓迫的中國政權。

該報道稱，“匿名”向中共當局叫陣：“你不能阻止我們，在對想要民主和自由的公民濫用權力之前，應該預料到我們出手。”

據信“匿名”提出5點訴求：一、停止強制核酸檢測和強制隔離，取消疫情政策，自願檢測自願隔離。二、中國言論自由，不刪帖不封號，拆除網絡防火牆，讓人們看到真實發生在世界和中國的事情。三、釋放本次（白紙）活動被捕者並撤銷指控。四、放開護照辦理，開放國門，出境不可勸返。五、取消（國家）主席職務終身制。

據“匿名”官方推特帳號今天1日下午宣布，展開DDoS（分布式阻斷服務）攻擊中國政府網站行動。

“匿名”在通訊軟件Telegram的Anonymous#OpChina帳號陸續發表多張網攻圖與照片，宣稱他們已駭進中國政府網站，癱瘓一些網站，列出被駭客攻擊風險最高的200個中國政府網站連結，表示已控制一些中國的安全監視器。

據“匿名”表示，已癱瘓黑龍江肇東市紀檢監察網（www.zdjjjcw.gov.cn）。

中央社說，至截稿，該網站仍無法訪問。

“匿名”還公布中國上海市國安局長黃寶坤的身分證正面截圖，並發布宣稱是上海所有警察的名單。

“匿名”Telegram帳號置頂訊息是：“加油中國人 你們不是孤單的！”