被官方禁用的推特成為中國抗議陣地

中國/推特/白紙抗議

中國國內民眾使用VPN訪問Twitter，使其成為將多地抗議活動的視頻和圖像傳播到世界其他地方的一個重要平台。Twitter所有者馬斯克承諾要讓這個平台上的言論自由基本不受限制。

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據華爾街日報署名Newley Purnell / Selina Cheng今天報道稱，Twitter在中國被禁用，但事實證明，它是將中國多地抗議活動的視頻和圖像傳播到世界其他地方的一個重要平台。而中國強大的互聯網審查機構早已啟動，刪除國內社交媒體上有關反封控示威活動的照片和視頻。此舉促使民眾找方法繞過中國的防火長城。

Twitter自2009年在中國被禁用，但國內民眾能夠使用虛擬私人網絡(VPN)隱藏使用者的IP地址，訪問Twitter。他們可以通過該平台發私信，向一些被廣泛關注的Twitter用戶投稿爆料，這些用戶再向全球傳播。

一位身在中國境外、昵稱為“李老師不是你老師”的Twitter用戶說，自從公眾抗議活動爆發以來，他有時候一秒鐘能收到十幾條含抗議材料的投稿信息，讓他公開轉發，等同以前他一整天收到的信息。他表示：“我的生活細節是，起床，發稿件，喂貓。”他的個人專頁顯示，創建這個賬號的目的是為了記錄在中國受到審查的事件。這個賬號創建於2020年5月。根據社交媒體分析網站Social Blade的數據，截至周三，該賬號有超過75.9萬關注者，是抗議活動開始前的三倍多。

在抗議發生之際，一些與抗議活動有關的搜索詞結果卻充斥着色情和其他垃圾信息。發布這些信息的賬號的發帖頻率高，粉絲數量少，像是機器人賬號。最近幾天，在Twitter上用簡體中文搜索發生抗議活動的中國大城市的名稱，會返回數以千條含有性服務廣告或時間戳等無意義內容的推文。

該報道稱，在中國出現幾十年來最廣泛的公眾異見活動之際，Twitter如何處理這些問題，將是該平台新所有者馬斯克(Elon Musk)面臨的前期考驗。馬斯克承諾要讓這個平台上的言論自由基本不受限制，並且將解決機器人賬號的問題。但同時，馬斯克的特斯拉很依賴中國工廠生產汽車，中國也是該公司的一個主要銷售市場。

華爾街日報說，過去幾年，各地反對派都利用Twitter和Facebook等社交媒體平台，反抗那些控制信息流的政權。在2011年埃及革命期間，抗議者使用Facebook進行交流；2009年，伊朗的抗議者利用Twitter提醒世界其他國家關注該國的示威活動。在2019年，蘇丹的活動人士也是依靠社交媒體來傳播的街頭抗議活動，最後促使軍方推翻了該國長期執政的領導人。

近年來，隨着中國尋求提升國際形象和影響力，Twitter已成為其外宣戰場。中國政府通過越來越多的外交和官媒賬戶在Twitter上推廣官方敘事，同時並監禁了數十名利用Twitter等境外平台涉嫌擾亂公共秩序和攻擊中共統治的人士。

儘管大多數人都用化名在Twitter上發帖，但中國有關部門一直密切關注在該平台上批評中國政府的人，有時會因為用戶在Twitter上的活動而逮捕或拘留他們。