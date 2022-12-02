世衛估計全球90%人口對新冠病毒擁有抗體

世衛/新冠疫情

世衛總幹事譚德塞周五表示，全球至少90%的人口對新冠病毒具有一定的抗體，但他同時警告不可掉以輕心。

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法新社消息，譚德塞周五在新聞發布會上指出，人們對新冠病毒放鬆警惕為取代Omicron新變種的出現創造了條件-。

世衛總幹事譚德塞表示，由於接種疫苗或之前受感染，估計全球至少有90%以上人口對新冠病毒具有一定程度的免疫力，更接近於可以說，疫情大流行的緊急階段已經結束，但還沒有到那一步。譚德塞說，放鬆警惕，檢測、基因測序和疫苗接種方面做得不夠，持續為可能造成重大死亡的新變種出現，創造條件。

他說，上周末是世衛宣布Omicron為"需要關注"的新變種病毒一周年，這種新冠病毒變異株席捲全球，比之前的德爾塔Delta變異株明顯更具傳播性，現在有500多個Omicron亞系傳播，這些都屬高度傳播，即使不如之前的變異株那麼嚴重，但能夠更容易繞過增強的免疫力。

據稱，疫情爆發以來，各國累計報告接近6億4千萬例新冠確診，造成660萬人死亡，但世衛認為這數字被嚴重低估，並不反映真實死亡情況。譚德塞說，疫情已爆發三年，在擁有多種工具防止感染和拯救生命的情況下，上周仍紀錄有超過8500人死亡，"這是不能接受的"。

據世衛組織估計，到今年3月，無論是通過接種疫苗還是因為感染，全球人口中幾乎有90%的人擁有針對新冠病毒的抗體。

雖然疫苗降低了奧密克戎變異株帶來的影響，但疫苗本身其實也受到挑戰：研究表明，疫苗在預防感染、患病、住院和死亡方面的有效性隨着時間的推移而減弱，儘管其速率不盡相同。然而，疫苗仍然保持着高效力，保護人們免於因新冠住院和死亡，從而拯救了千百萬人的生命。

世衛稱，自奧密克戎出現以來，新冠病毒並沒有停止變異的腳步。如今，有超過500個奧密克戎變異株的亞譜系在傳播，但還沒有一個被認定為全新的“需要關注的變異株”。

如果病毒發生重大變化，比如有一種新的變異株會導致更嚴重的疾病，或者疫苗不再能預防嚴重疾病和死亡，那麼世界將需要重新考慮其應對措施。在這種情況下，就將有一個新的“需要關注的變異株”被確定，隨之而來的還將有來自世衛組織的新建議和戰略。