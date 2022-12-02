世衛對中國多座城市放寬防疫政策表示歡迎

中國/動態清零/世衛/新冠疫情

世衛組織周五對中國多座城市進一步放寬嚴厲的"動態清零"政策表示歡迎；法新社稱，中國國家主席習近平也表示，中國目前流行的是較不致命的Omicron變異株，使防疫政策可擁有更大的靈活性。

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法新社報道，一位歐洲官員周五表示，中國國家主席習近平在與歐盟理事會主席米歇爾會談時表示，中國目前流行的是較不致命的Omicron變異株，或許能讓北京放鬆防疫規定。

報導稱，米歇爾1日與習近平在北京會面。根據一名沒有透露姓名的歐洲高層官員表示，習近平對米歇爾表示，經歷3年的新冠疫情，中國民眾"感到很受挫"，而近日在中國各地發生的抗議動態清零政策也表明，中國民眾對嚴厲的封城措施"怨聲載道"。

這位歐盟高層官員表示，習近平為放鬆針對新冠病毒採取的嚴厲政策進行了辯解，他說，目前，中國流行的新冠病毒變異株主要是 Omicron，致命性較低，這為採取更靈活的限制措施打開了道路。

中國副總理孫春蘭周五也表示，中國的疫苗完全接種率超過90%，加上Omicron病毒致病力在減弱，"為進一步優化完善防控措施創造了條件"，持續釋出放鬆防政策的訊號。

世界衛生組織此前表示，對中國放寬新冠病毒防疫限制措施"感到滿意"。

世衛緊急項目負責人邁克爾·瑞安 (Michael Ryan)表示，很高興中國當局調整防控策略，希望會取得進展，看到(中國採取）連貫及一致的政策，在控制病毒與民眾生活、福祉及人權之間取得平衡。

他說，世界各地民眾因疫情，生活發生變化，自然感到沮喪。人民感到痛苦時，政府聆聽人民的聲音很重要。

瑞安並表示，世衛高興看到中國的疫苗接種率提升，他並表示，mRNA疫苗對病毒產生非常有效的免疫力，一些國家最初展開疫苗接種時沒有使用相關疫苗，而現在都已採用(這種疫苗）作為加強劑，他知道中國正研發自己的mRNA疫苗。

另據中央社報道，中國多地放鬆疫情防控措施，縮減核酸檢測範圍，出入公共場所不再查驗核酸證明，官方改鼓勵家庭自備抗原快篩試劑。據報導，中國民眾近日搶購快篩試劑，廣州、長沙等地出現"一盒難求"。

"白紙運動"後，中國多地相繼宣布放鬆防控措施，其中以縮減核酸檢測最為普遍。官方下令只對風險崗位、重點人員核酸檢測，不得擴大核酸檢測範圍，一般不再按行政區域開展全員核酸檢測；多地相繼宣布進出公共場所、公共交通工具，不再查驗核酸陰性證明。

綜合每日經濟新聞等中國媒體報導，廣州調整優化疫情防控政策，收縮核酸檢測範圍後，廣州市衛健委副主任張屹在疫情發布會鼓勵家庭自備快篩試劑盒，快篩試劑的需求驟增，廣州不少藥店缺貨，醫藥電商也顯示存貨緊張。

廣州珠江新城區域一家藥店工作人員表示，這幾天店裡都沒有快篩試劑。最近來購買試劑盒的人很多，目前供貨比較緊張，還不清楚具體到貨數量。

由於政策轉變，此前賺得"荷包滿滿"的中國核酸檢測產業，恐淪為明日黃花，取而代之的是被冷落許久的快篩試劑，後市看漲。

對此，有中國網友在微博發文笑稱"核酸退場，抗原上場。也該抗原掙錢了。"