世衛組織官員：很高興得知中國正調整其防疫策略

中國/社會/世衛組織

世界衛生組織突發衛生事件規畫執行主任萊恩(Michael Ryan)在出席12月2日的記者會時表示，世衛組織“很高興得知中國當局正在調整他們目前的策略”，平衡封控措施與“受苦”社區的生活。萊恩說，“當人民處於痛苦之中時，政府傾聽他們的人民，這真的很重要”。

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萊恩在當天的記者會上表示，“我們很高興地了解到，中國當局正在調整他們目前的策略，並真正嘗試調整他們對這種病毒所需的控制措施，以應對社區人民的生命、生計和人權，他們與世界各地的人民一樣，每個人都遭受了痛苦。”

萊恩說：“我們都不得不面對行動的限制，我們都不得不面對生活的改變，坦率地說，這讓人筋疲力盡，對我們所有人來說都筋疲力盡，所以自然會有挫折感，自然會有這樣的問題，當人民處於痛苦之中時，政府傾聽人民的意見真的很重要。”

萊恩補充說：“我們真的希望看到這種調整的發生和加速，但認識到每個國家都必須根據他們的風險評估，根據他們所掌握的工具來處理一種傳染病。我們也很高興地看到，疫苗接種率正在提高，而且已經得到了改善，中國在這方面做了很大的努力，這也許是世界上其他國家需要了解的問題，即疫苗接種率在覆蓋某些年齡組方面存在困難。”

萊恩指出：“同樣，使用當地生產的疫苗是有效的，但其有效性基於至少兩劑疫苗。對嚴重疾病的保護時間是有限的，需要加強劑量，這推動了在那些脆弱和年長群體中增加疫苗接種。我認為這正在獲得勢頭，這為政府創造了更多的選擇，因為他們更有信心，他們的衛生系統不會被激增的病例所壓垮。 ”

萊恩說，使用進口的mRNA疫苗，如輝瑞-BioNTech和莫德納生產的疫苗，將是中國提高免疫覆蓋率的一個“可靠選擇”。他補充說，決定使用哪種疫苗“是主權政府需要根據其人口的最佳利益做出的選擇”。

此外，國際貨幣基金組織總裁格奧爾基耶娃(Kristalina Georgieva)周五在線上出席（廣州）國際金融論壇時說，在多重壓力下，全球經濟前景不容樂觀。世界必須反對分裂，在共同應對挑戰、合作共贏時，像中國這樣的經濟強國應發揮主導作用。

據英國《金融時報》報導，格奧爾基耶娃談道，北京如何調整其 “新冠策略”以減輕經濟影響將是“關鍵”。她建議在中央政府層面採取更多行動，在“歡迎”對房地產行業的支持之後，“保障”中國的金融穩定。

格奧爾基耶娃還敦促為弱勢家庭提供財政支持，並加強社會安全網以促進消費。與此同時，格奧爾基耶娃警告說，“將世界分割成停止相互貿易的集團，肯定會從全球國內生產總值中扣除數萬億”，這是對中國和西方之間日益擴大的分歧的批評。