歐盟就俄羅斯油價上限60美元/每桶達成一致 美國表示歡迎

歐盟/俄羅斯/制裁

歐盟27國周五就俄羅斯石油價格上限每桶60美元達成協議，這項政策工具旨在減少俄羅斯收入，限制莫斯科透過石油收入用於出兵烏克蘭。美國白宮立即對歐盟的協議表示歡迎。

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法新社消息，有關這項俄羅斯石油價格上限每桶60美元的協議，歐盟各成員國大使於周四與七國集團，特別是美國、英國及澳大利亞進行協調，但反對這一協議的波蘭直到周五晚間才就此開了綠燈。

波蘭駐歐盟大使薩多斯（Andrzej Sados）周五表示，波蘭已撤回對歐洲提案的反對意見，這項措施將於本周末生效。

薩多斯說："我們可以正式同意這項決定。"他表示歐盟其他成員國此前已同意推動對俄羅斯新的第9輪制裁。

歐盟對俄羅斯石油禁運將於5日生效。

薩多斯表示這項石油禁運是對俄羅斯最重要的制裁，以反對俄羅斯2月24日入侵烏克蘭。

他指出，波蘭相信歐盟會採取波蘭和波羅的海國家的建議，在下一輪制裁採取更加嚴苛的措施。

薩多斯表示："我們正在研擬下一輪制裁，這對俄羅斯來說將是痛苦且付出高昂代價。"

有關措施由七國集團（G7）提出，目的是減少俄羅斯從出口石油獲利，同時避免全球油價急升，非歐盟國家在支付不超過價格上限的情況下，繼續使用西方的保險及航運服務從海上進口俄羅斯石油。

他們原本提出將俄羅斯出口石油價格定於每桶65至70美元，而且不設調查機制，不過波蘭、立陶宛及愛沙尼亞則要求調低上限。根據歐盟的文件顯示，該三國提出多項條件，包括在1月中審視價格上限，之後每兩個月再次評估。

另據法新社消息，美國白宮對歐盟就俄羅斯石油價格上限每桶60美元達成一致表示歡迎。白宮國家安全局顧問柯比周五向媒體表示，美國始終堅持，(對俄羅斯石油出口）設立價格上限，有助於限制普京以石油收入資助其屠殺烏克蘭無辜平民的戰爭機器。