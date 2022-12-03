北京放鬆防疫措施 市民抱怨"還要排隊做核酸"

中國/北京/疫情/防疫措施

北京市市場監督管理局周六宣布，即日起市民購買退燒、止咳、抗感染等列為管制的4類藥品，不須再登記個人訊息。此舉被視為是再次放鬆防疫措施。雖然當局宣稱，搭乘公交無需核酸證明，周六仍有不少北京市民抱怨，進入商場與辦公場所仍需要核酸陰性證明，導致許多人冒着寒風排隊做核酸。

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北京市監局周六晚表示，這一做法是為"方便百姓購藥，滿足百姓日常用藥需求，暢通購藥渠道"而推出。

新冠疫情爆發後近3年來，退燒、止咳、抗感染、咽乾咽痛4類藥品被中國官方列為管制藥品。居民雖可購買，但必須實名登記，目的在避免民眾染疫後自行買樂退燒治療，隱匿不報。

另外，中國北京市宣布，今後搭乘地鐵與公車不再需要核酸陰性證明，但3日仍有不少市民抱怨，進入商場與辦公場所卻還是需要陰性證明，導致許多人只能在不到攝氏10度的低溫下，頂着寒風排隊做核酸。

中央社援引推特上報道白紙革命的知名網友"李老師不是你老師"在推特（Twitter）發文指出，"北京今天的情況：很多核酸點已經撤離只有地鐵公交（公車）不要求做核酸，但是進入其他室內場所都需要有核酸證明才能進入。因此民眾依然需要到處找核酸檢測點"。

網上圖片可以看到，一名中國網友在社群平台上抱怨，"有點離譜，只有公交地鐵不要求做核酸，但去哪裡都要核酸（證明），你們該不會以為大家出門就是為了坐公交然後回家吧？辦公大樓要，商場超市也要。連夜撤了大部分核酸點，導致現在要嘛在排隊做核酸，要嘛全程找核酸點然後排隊做核酸。"

另一名網友語氣更激烈："那就告訴我，去哪做核酸？小區的、馬路邊的核酸點都撤了，附近醫院的核酸點也停掉了，商場卻要看核酸才能進。政策能不能統一起來？別打官腔了。"

另據路透社報道，中國政府近日放寬新冠病毒檢測及防疫措施，美國副國務卿謝爾曼12月2日認為，這是當地示威者抗議活動產生的作用。

路透社3日稱，謝爾曼2日在華盛頓一個活動上表示，中國民眾的示威有減少跡象，是因他們的行動已產生作用——北京方面同意民眾不用在指定醫院隔離，而是可留在家中，並稱他們正逐步放寬防疫規定。

謝爾曼認為，示威確實重要，但她同時提到，中國政府派出保安部隊打壓示威，以及扣押多名示威者。