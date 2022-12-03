法國總統馬克龍會晤全球首富馬斯克，就推特內容審核及生態議題交換意見

法美/推特

正在美國訪問的法國總統馬克龍於當地時間周五晚間，在新奧爾良會見了億萬富翁、推特和特拉斯老闆馬斯克。兩人圍繞推特內容的審查以及包括電動汽車及電池製造等話題在內的未來綠色工業項目展開了討論。會談持續了一個小時。

廣告 繼續瀏覽後續

法國總統馬克龍與億萬富翁馬斯克紛紛對圍繞推特內容審查的話題進行了交流表示欣慰。迄今為止，馬斯克在關涉推特審核問題上作出的許多決定很大程度上有違於法國總統及其他歐洲領導人的期待。

會談之後，馬克龍在推特上表示：與馬斯克就推特議題進行了“明確和坦誠”的討論。

法國總統希望推特確保透明的用戶政策、大力加強內容審核並保護言論自由，同時呼籲推特努力遵守歐洲法規。

馬斯克則向馬克龍表示：十分榮幸再次與之相見。

世界首富馬斯克於10月底以440億美元完成了對推特-這個頗具影響力平台的收購。他關於“言論自由的絕對主義”的主張讓許多用戶、政府和廣告商感到擔憂，擔心仇恨和錯誤信息泛濫。

馬斯克曾經承諾成立一個負責所有重大決策的內容審核委員會，但他本人最終決定恢復以美國前總統特朗普為首的許多賬戶，他還結束了打擊與新冠疫情相關的虛假信息的鬥爭。馬克龍對此深表遺憾。

另外，根據“法國與歐洲去碳化與再工業化的願景”，馬克龍與馬斯克還討論了未來綠色工業項目，包括電動汽車和電池製造。