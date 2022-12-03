澤連斯基指歐盟批准俄油價格上限每桶60美元"力度不夠"

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歐盟27國周六正式批准俄羅斯海運原油價格上限定為每桶60美元，歐盟委員會宣布，有關的措施下周一起生效，而歐盟將從12月5日起全面禁止俄羅斯石油等產品進口。烏克蘭總統澤連斯基表示，“為俄羅斯石油價格設定這樣的限制並不是一個嚴肅的決定"，烏克蘭建議將價格"砍半"，加速摧毀俄羅斯經濟。俄羅斯也表態拒絕接受歐盟、G7設定的60美元油價上限。

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路透社報道，歐盟委員會主席馮德萊恩周六在一份聲明指出，歐盟全體成員及七國集團採取一致的行動，此舉將對俄羅斯經濟來源構成進一步打擊，並降低俄羅斯在烏克蘭戰場的實力。馮德萊恩表示，此舉也有助於穩定國際市場能源價格，使面臨高油價的世界各國受益。

烏克蘭總統澤連斯基周六表示，歐盟、七國集團和澳大利亞將俄羅斯石油價格上限定為每桶60美元的決定，不是"嚴肅"的決定，烏克蘭建議將價格"砍半"，加速摧毀俄羅斯經濟。

法新社消息，據烏克蘭總統辦公室稱，澤連斯基周六晚間表示，“為俄羅斯石油價格設定這樣的限制並不是一個嚴肅的決定，這對俄羅斯國家預算來說非常適宜。”

澤連斯基表示，“俄羅斯故意破壞能源市場穩定，已經給世界各國造成巨大損失，各國不敢對莫斯科進行真正的能源制裁”，這是軟弱的表現"。

澤連斯基強調，"無論如何都必須動用更強力的工具，這只是時間早晚的問題。很可惜，（西方國家）將錯過這次機會。"他說，"邏輯顯而易見：如果俄油價格上限是60美元，而不是波蘭和波羅的海國家討論的數字，比如30美元，那麼俄羅斯每年仍將賺進約1000億美元。"

他說，"這筆資金還將用來進一步破壞現正試圖避免做出重大決定國家的穩定。"

此前，烏克蘭總統府官員表示，歐盟、七大工業國集團和澳大利亞同意的俄羅斯石油每桶60美元價格上限，應降到30美元，以對俄羅斯經濟造成更沉重打擊。烏克蘭總統府顧問葉爾馬克（Andriy Yermak）在通訊軟體Telegram寫道，這樣能加速摧毀俄羅斯經濟。

與此同時，俄羅斯周六表態拒絕接受歐盟、七大工業國集團（G7）和澳大利亞同意的60美元石油價格上限。克里姆林宮還宣稱，總統普京可能親自訪問俄羅斯聲稱已並吞的烏克蘭東部地區。

法新社報導，克宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）告訴國內媒體，"我們不會接受這個價格上限"。他表示，全球第二大原油出口國俄羅斯正就西方國家的舉動進行"分析"。

每桶60美元的俄油價格上限將於5日生效，同時歐盟也將對俄羅斯原油海運實施禁運。

禁運將讓俄羅斯原油無法透過海運運往歐盟。由於俄油佔歐盟石油總進口量的2/3，此舉可能讓俄羅斯損失數十億歐元的戰爭資金。

克宮還表示，總統普京將"適時"訪問已併吞的烏克蘭東部頓巴斯（Donbas）地區。但培斯科夫並未說明普京出訪的具體時間。

普京和克宮高階官員先前已再三強調，俄羅斯不會提供石油給那些實施價格上限的國家。