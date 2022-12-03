華爾街日報：鄭州廠動亂促蘋果加快製造移出中國

中國/蘋果/疫情/鄭州

"華爾街日報"報導，蘋果受鴻海鄭州廠動亂刺激，已加快將部分生產移出中國的計畫，要求供應商更積極規畫將組裝移往印度和越南等國，並尋求減少對鴻海等台灣組裝廠的依賴。

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中央社援引報導指出，促使蘋果公司（Apple Inc.）近幾周做出相關決定的原因，是被稱為"iPhone城"的鴻海鄭州廠11月底爆發工人大規模抗議薪資不足及新冠防疫限令。這座工廠有多達30萬名員工，且據市場研究公司Counterpoint Research調查，多達85%的iPhone Pro系列產品在這裡製造。

分析師與蘋果供應鏈相關人士指出，過去一年出現的各種情況，已經削弱中國的穩定製造中心地位，日前又發生鄭州廠事件，使蘋果對於將大量業務與單一國家綁在一起，已不再放心。

涉入蘋果供應鏈的人士表示，蘋果的應對做法之一是增加合作的組裝企業，即便是總部在中國的公司。他們說，2家中國企業立訊精密與聞泰科技已準備接獲更多蘋果訂單。

立訊高層今年稍早在法說會上表示，有些消費性電子產品客戶擔心疫情和限電等問題在中國供應鏈造成混亂，因而希望立訊在中國以外的地方接下更多訂單。

雖然改變不會一夕完成，但轉移正持續進行。追蹤蘋果供應鏈的天風國際證券分析師郭明錤說，蘋果的長期目標，是把印度制iPhone比重從目前的個位數拉高到40%至45%。

供應商也指出，預料越南將分擔更多蘋果其他產品如AirPods智能耳機、智能手錶和筆記型電腦的製造工作。