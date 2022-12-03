預防颱灣戰事 日本將建立“沖繩防衛集團”

日本/軍事

據悉，總部設在日本沖繩縣那霸市的陸上自衛隊第15旅正考慮擴大規模，以配合政府推動的西南地區防衛體系強化工作。作為將在西南諸島防衛中發揮核心作用的新部隊，陸上自衛隊已開始考慮組建“沖繩防衛集團”，將對陸上自衛隊第 15 旅（那霸市）增派部隊，完成組織重組，重建目標完成時期為2027年財年，以為離沖繩縣最近的台灣海峽發生戰事備戰。

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5年前，為了加強在沖繩的防衛態勢，日本增強了航空自衛隊，還在與那國島和宮古島開設了自衛隊駐紮營地，今年年末也將在石垣島開設。

據官員稱，他們正計畫將第15旅步兵團的數量從目前的一個團增加到兩個團，並將指揮官軍銜從中將提升到最高軍銜--上將軍銜，成立新的“沖繩防衛集團”，事實上是將其升格為師級，以為台灣戰事備戰。

預計增建15旅的計畫將寫入年底修訂的《國家安全戰略》等三份與安保相關的文件。據政府官員介紹，除了增加步兵部隊的數量外，隨着行動規模的擴大，補給、通訊、設施等單位的數量也將增加與加強。

師是日本自衛隊作戰的基本單位，由大約 4,900 至 7,700 人組成。最高師指揮官是陸上自衛隊將官，一個較小的師由大約 2,000 至 4,000 名人員組成，而總部設在那霸並在整個縣內活動的第 15 旅大約有 2,500 名人員。

第15旅原為沖繩回歸日本的第二年1973年組建的第1綜合團，隨着部隊向西南的轉移，2010年升格為第15旅。司令部所在的那霸，共有約2000人的人員，包括正規步兵團、負責防空的防空特戰團和一個偵察兵團。現在計畫增設一個正規團，組織重建後的規模預計在3000人左右。

一名防衛省官員表示：“沖繩需要師級的防衛規模，但對地區的影響很大，我們必須謹慎應對。”