不滿美國《通脹法案》馮德萊恩：歐盟將調整政策 消除不公平競爭

歐盟/美國/貿易

歐盟委員會主席馮德萊恩周日表示，歐盟必須採取“再平衡”措施，消除美國大力資助在美國投資環保能源企業所造成的“扭曲”競爭。她警告："一場代價高昂的貿易戰不符合歐盟的利益，也不符合美國的利益"。

廣告 繼續瀏覽後續

法新社消息，美國總統拜登推動《通脹削減法案》（IRA），投資3700億美元用於對抗氣候變化，包括大力資助到美國投資的環保能源企業，引起歐盟擔憂企業外流。

馮德萊恩周日在比利時布魯日的歐洲學院發表演講表示，在與美國合作解決問題的同時，“歐盟必須調整自己的規則，以促進對（環境）轉型的公共投資，我們必須重新評估歐洲共同的融資需求。她在談到美國的《通脹削減法案》時表示，競爭是好事，但競爭須遵守保有公平的賽場。"我們應反思如何改進我們的國家援助框架，使其適應新的全球環境。"

歐盟反對違反國際貿易規則的特殊補貼，這可能會削弱因能源價格飆升而陷於困境的歐洲公司的競爭力。

路透社報道，總部設在瑞典的歐洲電池廠北方伏特公司（Northvolt）行政總裁卡爾松（Peter Carlsson）11月底接受路透社訪問時表示，他原定在德國加設工廠，但如果到美國設廠，將可得到8億歐元的援助，這是德國政府提供的4倍，他被迫押後在德國北部設廠的計畫。卡爾松表示，"我們現在可以優先考慮在美國擴大生產而不選擇歐洲。"

法國總統馬克龍上周對美國進行訪問時，曾批評美國已通過生效的《通脹削減法案》將"分裂西方"。

法新社稱，在環境方面，美國更多注重激勵補貼，而歐盟則將重點放在標準和規範的實施，馮德萊恩表示，無論歐洲還是美國，不僅有着相同的氣候目標，而且都對中國崛起感到擔憂，特別是在如芯片等關鍵材料的戰略領域。

馮德萊恩警告：“一場代價高昂的貿易戰不符合歐盟的利益，也不符合美國的利益，並對全球創新到來損害”。