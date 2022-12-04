世界盃：法國力克波蘭闖入8強 1/4決賽將迎戰英格蘭

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法國周日在卡塔爾世界盃足球賽16強賽以3比1力克波蘭，晉級8強。法國球星姆巴佩不僅在上半場助攻隊友吉魯破門，下半場更攻進2球，率隊以3比1勝出。評論稱，將在12月20日滿24歲姆巴佩本屆世界盃累計攻進5球，在排行榜上暫居第一，有機會爭奪金靴獎。英格蘭周日以3:0大勝塞內加爾，法國下一戰將在12月10日1/4決賽中迎戰英格蘭隊。

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2022世界盃1/8決賽展開爭奪，法國隊16強賽迎戰波蘭。上半場，法國在第44分鐘打破僵局，姆巴佩直傳，吉魯1勁射入網。吉魯以52粒進球超越亨利成為法國隊史最佳射手。下半場，姆巴佩兩度破門拉開比分，先是第74分鐘，登貝萊傳球，姆巴佩禁區左側勁射入上角；接着第91分鐘，圖拉姆傳球，姆巴佩禁區左側射入右上角進球。

而波蘭直到接近比賽終場才由萊萬多夫斯基（Robert Lewandowski）12碼罰球首開得分，法國最終以3比1獲勝，闖進8強。

中央社世界盃球評稱，姆巴佩（Kylian Mbappe）將在12月20日滿24歲，而他在上屆世界盃踢進4球，獲選為最佳新秀，這次卡塔爾世界盃小組賽貢獻3球，周日賽前的生涯世界盃累積進球為7顆。

法國周日16強賽出戰波蘭，姆巴佩不僅在上半場助攻隊友吉魯破門，下半場更攻進2球，率隊以3比1勝出，收下8強門票。

吉魯在國際賽進球數累計52顆，超越亨利創下的法國隊史進球王紀錄，但仍難掩蓋姆巴佩在場上的光芒，姆巴佩本屆世界盃累計攻進5球，在排行榜上暫居第一，有機會爭奪金靴獎。

姆巴佩歷經此役後，世界盃生涯進球數達9顆，隊史次多，僅次於方丹（Just Fontaine）的13球。

值得注意的是，姆巴佩第2次世界盃之旅還在進行中，他不僅追平5度叩關世界盃的梅西（Lionel Messi）9顆進球，還超越"C羅"羅納爾多的8顆，且成為史上首位年滿24歲之前，就在世界盃累積9顆進球的球員。

距離德國克洛澤（Miroslav Josef Klose）在世界盃累計踢進16球的最多紀錄，姆巴佩僅差7球，即使本屆無法追上，但以姆巴佩的年紀和能力，未來還有機會征戰世界盃改寫新紀錄。

周日，英格蘭以3:0大勝塞內加爾，法國下一戰將在12月10日8強賽中，迎戰英格蘭隊。

另據路透社報道，國際足聯（FIFA）周日表示，本屆卡塔世界盃足球賽創下紀錄，因各大洲都有球隊晉級16強，為史上首見。

路透社報導，亞洲足聯在周六告一段落的小組賽階段創下世界盃紀錄，有澳大利亞、日本、韓國3支球隊進入淘汰賽。

這屆世界盃也是第2次有兩支非洲球隊晉級淘汰賽，分別為塞內加爾與摩洛哥。2014年的巴西世界盃有阿爾及利亞、尼日利亞兩支非洲隊伍闖進16強。

國際足聯全球足球發展總監溫格（Arsene Wenger）表示："小組賽階段的結果顯示，有更多國家獲得在最高級別競爭的利器。" 他說，"這是良好備戰與敵情分析的成果，也反映了使用科技的機會更為平等。"這與國際足聯加強全球足壇競爭力的努力相互契合。"

國際足聯也表示，前48場比賽累計進場觀眾超過245萬人次（座位利用率96%），繼1994年美國世界盃之後再創新高。

此外，8萬8966名足球迷在盧塞爾體育場（Lusail Stadium）目睹阿根廷以2比0擊敗墨西哥，也是繼1994年世界盃決賽後觀眾最多的一場比賽。