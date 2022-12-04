石油輸出國組織在緊張的氣氛下召集會議

石油輸出國組織/原油

由13個成員國組成的石油輸出國組織與包括俄羅斯在內的其他10個產油國今天（12月4日）召集會議，共同檢視在10月份做出的關於每天減產200萬桶石油的決定。本次會議是在俄羅斯對其油價上限感到不滿以及歐盟對俄羅斯新的制裁措施即將生效的背景下舉行，因此與會各方均表現十分謹慎。

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以利雅得為首的石油輸出國組織13個成員國以及以莫斯科為首的10個產油國在緊張的氣氛中舉行會議。莫斯科堅決反對歐盟、七國集團以及澳大利亞對俄羅斯石油設定的價格上限，此項措施將於周一（12月5日）或稍後生效。歐盟、七國集團和澳大利亞本月2日針對俄羅斯石油設定每桶60美元的價格上限達成共識。周一同一天，歐盟將開始對海上運輸的俄羅斯原油實施禁運，目的旨在剝奪莫斯科為烏克蘭戰爭提供資金的手段。俄羅斯石油占歐盟石油總進口量的2/3，因此此舉將對俄羅斯構成沉重一擊。

俄羅斯對即將實施的價格上限十分不滿，威脅要暫停向所有採取相關措施的國家出口石油。烏克蘭則認為：價格上限門檻應該設得更低一些。石油輸出國組織面臨的問題是：這些措施將對俄羅斯石油供應產生怎樣的影響？對此，挪威DNB銀行首席石油分析師發表看法認為：俄羅斯供應的不確定性非常大。因此，石油輸出國組織今天的會議將十分“低調”，“以維持現有的生產配額不變為目標”。

另有分析指：今天的會議以線上虛擬方式舉行，而不是在維也納卡特爾總部舉行實體會議，強化了維持現狀的可能，即：與此前數月一樣，12月份，每天將減產200萬桶原油。伊朗一名消息人士向法新社證實了這一前景。