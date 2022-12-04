美國家情報總監：習近平不願接受西方新冠疫苗

中國/新冠疫情

美國國家情報總監海恩斯（Avril Haines）3日在出席活動時表示，儘管中國正面臨新冠疫情挑戰，但中國領導人習近平不願接受西方疫苗，雖然最近的抗議活動不會威脅中共的統治，但可能影響他的個人地位。

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儘管最近幾天中國每天新增新冠病毒感染病例接近歷史最高水平，但在習近平“清零”政策引發經濟急劇放緩和民眾抗議之後，一些城市正在採取措施放鬆核酸檢測要求和隔離規定。

海恩斯周六在加州舉行的年度里根國防論壇表示，儘管新冠病毒對社會和經濟產生了影響，但習近平“不願從西方獲得更好的疫苗，而是依靠中國的疫苗，而這種疫苗在抗擊奧密克戎病毒株方面不如西方的疫苗那麼有效。”

海恩斯說：“看到這些抗議活動與反應，與他（習近平）喜歡提出的說法相悖，即中國在政府方面的效率要高得多。”

“再說一次，我們目前看到的，並不會對穩定、政權更迭或類似的事情構成威脅，”但她補充說，“抗議活動未來如何發展，對習近平的地位很重要。”

中國尚未批准任何外國新冠疫苗，而是選擇接種國內生產的疫苗。有研究認為，這些疫苗不如某些外國疫苗有效。專家表示，這意味着放鬆病毒預防措施可能會帶來巨大風險。

白宮本周早些時候表示，中國沒有要求從美國獲得疫苗。一位美國官員告訴路透社，“目前並不預期”中國會批准西方疫苗。

“中國此時會給西方疫苗開綠燈似乎相當牽強。這是一個關乎民族自豪感的問題，如果他們走這條路，他們將不得不承受相當大的壓力，”這位官員說。

海恩斯還說，平壤認識到，中國不太可能就她所說的朝鮮今年“非同尋常”的武器試驗數量追究其責任。在創紀錄的導彈試驗年中，朝鮮領導人金正恩上周表示，他的國家的終極目標是建立並擁有世界上最強大的核力量。