中國各大城市逐步解封  李承鵬呼籲不要忘記那些被抓走的舉白紙的年輕人

中國/人權

在北京和上海等中國多個城市爆發歷史性抗議一周之後，中國政府明顯放鬆清零政策，商店重新開張，核算測試也不再嚴格，大量的核算測試點被取消。不過，多個城市的居民反映，許多學校，交通等部門依然要求24小時核算，導致居民不得不在寒風中前往剩下的測試點派長隊測試，網民對此苦不堪言。

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另據自由微信披露，上海許多居民的健康碼出現亂碼，眾多居民對他們的健康碼莫名其妙地變成紅色百思不得其解，尤其是明明測試結果是陰性，但健康碼卻變成紅色。民眾擔心健康碼真日益成為當局控制居民出行，對參與示威抗議人士地新地懲罰方式。

中國國內著名博主李承鵬周日就中國解封發表文章，標題是：“ 我想，你們給這個國家留點碧蓮，也是應該的”，李承鵬在文章中表示：“據說逐步解封了。廣州一對戀人小心翼翼駕車經過關卡時發現真不查碼，爆發出靈魂的歡呼。剛解封的蘭州姐們開心地說“我要在陽台上高歌一曲”。成都的爸爸為孩子不用天天核酸了，發了抖音慶祝。我的一些有良知的朋友們說：他們不知道，正是那些舉白紙的年輕人幫他們爭取來了自由，而年輕人被帶走，失去聯繫，甚至沒人知道名字。他們其實是知道的，只是假裝忘了。自菜市口之後，國人就學會用一生來記住仇人，但一秒鐘就會忘記恩人。”

李承鵬說遺忘，是這個民族的戰略生存之道。

文章還寫道：“最近人們流行學習《憲法》，今天正好是憲法日，我看了一眼，總綱第一條是：中華人民共和國是工人階級領導的、以工農聯盟為基礎的人民民主專政的社會主義國家。作為領導的富士康工人們被假合同、被欠薪、被打，被流放一百六十里；作為聯盟基礎的農民不能隨便下地播種、收割，隨便出門會被綁在樹上。憲法的第二條是：中華人民共和國的一切權力屬於人民。但‘一切權力’不包括批評的權力、選舉的權力、自由遷徙的權力、申請官員財產公示的權力、對憲法解釋的權力……人民確定能擁有的，是服從權。”