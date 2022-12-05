京官要求香港「去殖化」 港府擴大委員會推廣憲法

中國，香港，

香港政府已把原有的基本法推廣督導委員會(簡稱基廣會)改為「憲法和基本法推廣督導委員會」，以便將中國《憲法》精神廣泛植入民心；不過，中國政府在港主要官員駱惠寧表示，香港人的愛國精神有待加強，而若要中國憲法真正深入民心，香港須「完全徹底擺脫殖民統治的影響」。中國港澳研究會副會長劉兆佳指出，這是中央官員首次坦言去殖化的重要性，顯示中央視國民教育和強化民族為最重要的工作。

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中央政府駐港四大機構之一的聯絡辦公室主任駱惠寧，昨(4日)在國家憲法日座談會上視頻致辭時表示，要發揮中國憲法對香港「一國兩制」實踐的引領和保障作用，就要做到三個「必須」，包括必須自覺尊重和維護社會主義的國家主體，以及中國共產黨的領導地位，禁止任何組織或者個人破壞社會主義制度。上述說法，中國國家主席習近平在7月1日的香港回歸慶典講話中亦有提及。

駱惠寧接着指出，另一個「必須」是必須弘揚以「愛國愛港」為核心、同「一國兩制」方針相適應的主流價值觀。他指出，擁護和信仰中國憲法離不開對國家與民族的情感認同，中共第二十次黨代表大會的報告提出要發展和壯大「愛國愛港」力量，這必須將愛國精神牢固確立、發揚光大，「完全徹底擺脫殖民統治的影響，憲法意識才能在香港真正深入民心」。他又讚揚港府把基廣會改為「憲法和基本法推廣督導委員會」是一種有承擔的表現，促請各界不斷加強憲法、基本法和《港區國安法》的教育和推廣，並與國情及國史教育結合。

駱惠寧沒有談及具體如何「去殖民化」，事實上，中共官員過往一直避談去殖化，即使卸任後亦絕少公開談論，翻查資料，國務院港澳辦副主任陳佐洱退休並轉任中國全國港澳研究會會長後，曾於2015年一個論壇上批評港府沒有依法「去殖民化」，導致經濟民生髮展「差強人意」。但他會後未能交代依什麼法「去殖民化」，而時任政制及內地事務局局長譚志源則呼籲京官對香港多點包容，「無謂的政治爭議可以挪開一邊」；而時任立法會主席曾鈺成則期望淡化爭議，指在港有殖民心態的人，為數「很少很少」。

而港府的反應亦與之前大不相同，作為港府第二把手的政務司長陳國基下午在其臉書上發文，指已把基廣會改名為「憲法和基本法推廣督導委員會」，將聚焦三大主題，包括中國《憲法》先於香港《基本法》、香港的高度自治權源於中央授權，以及「國家安全，你我有責」，目標是將《憲法》精神廣泛植入各界民心。

基廣會在香港回歸中國半年後的1998年1月成立，被指成績不彰，特首李家超10月在其首份施政報告中表示，即將把基廣會改為「憲法和基本法推廣督導委員會」，但在未有宣傳的情況下，由駱惠寧公布，已經改名。

「國家憲法日」座談會由港府和中聯辦聯合舉行，共有約600多人出席。