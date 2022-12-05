俄羅斯向烏克蘭發動新一輪空襲 澤連斯基獲選《金融時報》年度風雲人物

俄羅斯/烏克蘭/澤連斯基/空襲

俄羅斯周一向烏克蘭發起新一輪導彈空襲，造成2死3傷，空襲並導致已陷入能源危機的烏克蘭大規模斷電。烏克蘭總統澤連斯基獲選《金融時報》年度風雲人物。

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法新社消息，在西方決定的限制俄羅斯石油價格機制生效之日，俄羅斯再次對烏克蘭發起新一輪空襲。俄軍導彈落入東南部紮波羅熱州幾棟建築物，摧毀數棟房屋，造成2死3傷，傷者包括1名兒童，空襲並導致大規模停電。總統澤連斯基表示，烏克蘭的防空系統攔截大部分俄羅斯導彈，他並表示，電力部門正努力修復供電系統。

烏克蘭空軍表示，俄軍發射70枚導彈，烏克蘭成功攔截60多枚。

周一，包括首都基輔等多個城市響起防空警報，大批基輔市民在零下5度的天氣下，走到地鐵站尋求掩護。據報基輔南部有發電站附近冒煙；敖德薩州電力系統受損，影響供水系統，州內暫停供水。

總部設在英國倫敦的網路監督組織NetBlocks表示，烏克蘭多個州的連網能力在空襲期間驟降。

俄羅斯近期加強空襲烏克蘭的能源設施，烏克蘭當局此前表示，在修復工作完成後，就能停止實施緊急停電。

另據報道，烏克蘭總統澤連斯基周一(12月5日）被英國《金融時報》評選為2022年度風雲人物，表彰他成為烏克蘭人民反抗俄羅斯侵略的勇氣和韌性化身。

澤連斯基2019年當上烏克蘭總統之前，是完全沒有從政經驗的喜劇演員。《金融時報》提到，在今年2月俄軍入侵之前，許多烏克蘭人認為，澤連斯基是一個試圖迎接高級職位挑戰的"業餘政客"，但44歲的澤連斯基基憑藉其非凡的領導才能和毅力，在歷史上佔有一席之地。

該報形容澤連斯基就像英國前首相邱吉爾，後者在納粹德國發動閃電戰期間，透過廣播團結全國，而澤連斯基利用社交網絡"不懈地爭取西方的軍事和財政支持，將烏克蘭的困境，變成影響歐洲和美國領導人的道德標桿。

澤連斯基說服歐洲人承擔對抗俄羅斯獨裁者普京的巨大成本，並為基輔提供加入歐盟的途徑。"他已成為自由民主的旗手，參與可能影響21世紀進程、更廣泛的全球主義與威權主義的較量。"

在接受《金融時報》採訪時，澤連斯基說："責任多於勇敢，我只是討厭讓人失望。"

《金融時報》認為，澤連斯基在俄軍入侵開始時決定留在基輔，而不是接受美國提出的撤離提議，這是戰爭中最重要的時刻之一，激發了烏克蘭軍民的抵抗："這出乎料烏克蘭人和西方盟友的意料"。正是出於這些原因，《金融時報》選擇了澤連斯基作為年度風雲人物。