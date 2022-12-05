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在加拿大發布其印太戰略、將北京描述為"越來越具破壞性的大國"後，加拿大計畫派更多軍艦通過台灣海峽，以證明中國宣稱擁有主權的台海水域是國際水域。中國外交部發言人周一再次宣稱中國"在台灣海峽享有主權、主權權利和管轄權"。

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中央社援引英國"金融時報"報導，加拿大外交部長趙美蘭（Melanie Joly）接受採訪時表示："對於台灣海峽問題，我們需要清楚確認它仍是國際海峽。"

她說，"在台灣海峽問題上，我們將繼續執行基於國際規則的秩序。這就是為什麼今年夏季我們也有一艘巡防艦和美國人一起穿越台灣海峽，（而且）我們希望派更多巡防艦通過台海。"

中國官員今年稍早曾告訴美方官員，中國不承認台灣海峽為國際水域。

趙美蘭在羅馬尼亞首都布加勒斯特參加北約外長會議時稱，加拿大正在印太地區"致力投入新的軍事資產"，以協助確保該地區和平與穩定。她在加拿大公布第一個印太地區戰略後作這項發言，該戰略要求做出"一代人僅見一次的轉變"。

在布加勒斯特，北約外長們就中國問題進行了廣泛討論，美國呼籲北約更關注中國可能對台灣採取軍事行動的後果。

趙美蘭說，加拿大將投資4億加元作為對印太地區的軍事支援。加拿大外交部長稱，渥太華將把部署在印太地區的巡防艦從1艘增加至3艘。她說，除了派遣更多外交人員前往該地區外，加拿大還將在印太地區派駐更多武官。

趙美蘭發表上述談話前，美國國防部剛發布年度"中國軍力報告"。該報告預估，到2035年，中國將擁有1500枚核彈頭，較目前約400枚高出甚多。被問及加拿大對中國快速擴張核武器有多關注時，趙美蘭說加拿大"當然注意到了"。

她說："我們知道我們必須在這一地區的安全上扮演更積極的角色。""我們需要對威懾力量進行投資，因為我們相信這是尊重國際規範最好的方式。"

趙美蘭稱加拿大還將對美國、英國、加拿大、澳大利亞和新西蘭的情報共享網絡"五眼聯盟"(Five Eyes）作更多投資，但她拒絕提供任何具體計畫相關細節。

加拿大和日本最近宣布將就一項情報共享協議進行談判，趙美蘭拒絕提供相關細節，但表示"與日本建立非常緊密的情報關係"符合渥太華的利益。一位熟悉此事的人士稱，這也將使加拿大公司更容易取得有助於他們競標日本國防相關合約所需的敏感資訊。

她說，加拿大還希望加強與日本和韓國的關係，部分原因是加拿大向他們出口能源，兩國也是加國礦業的潛在投資者。趙美蘭說這番話前數周，渥太華才下令3家中國集團自加拿大的礦業公司撤資，這是為了確定外國對加拿大重要產業的投資是否威脅到加國國家安全。

儘管加拿大的新戰略對中國採取強硬立場，從中方壓迫維吾爾人到鎮壓香港民主不一而足，趙美蘭說，渥太華也認為有必要與北京接觸。

趙美蘭宣稱，加拿大將在必要時"挑戰"中國，但在氣候變遷、禁止核擴散以及預防流行病等議題上，"當我們必須時進行合作"。

針對加拿大強調台灣海峽是國際水域，並計畫派更多軍艦通過台海，中國外交部發言人周一再次宣稱中國"在台灣海峽享有主權、主權權利和管轄權"，但表示尊重各國的航行權。