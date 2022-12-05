習近平出訪沙特出席中國與阿拉伯國家峰會 中國地區角色引關注

中國/美國/沙特阿拉伯

因2018年持不同政見記者賈邁勒·卡舒吉被謀殺而被國際社會側目的沙特阿拉伯本周會成為國際輿論的關注焦點，中國主席習近平將於12月7日抵達利雅得，出席由沙特阿拉伯組織的12月9日的中國與阿拉伯國家峰會。中國稱這次峰會將成為中阿關係史上的重要里程碑。

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路透社引述三名熟悉計畫的阿拉伯地區外交官評論說，習近平定於12月7日沙特阿拉伯首都利雅得，沙特已經向中東和北非的領導人發出了參加中國-阿拉伯峰會的邀請。

一名阿拉伯國家的外交官透露，各國派出的代表級別取決於每個國家，但預計許多阿拉伯國家的領導人會出席，其他國家至少會派出他們的外交部長。

預計中國代表團將與海灣國家和其他阿拉伯國家簽署幾十項涉及能源、安全和投資的協議和諒解備忘錄，但沒有詳細說明這些備忘錄的詳情。

據沙特外交大臣阿德爾（Adel Al-Jubeir）透露，加強貿易關係和地區安全將是習近平此次訪問的優先事項。

習近平此次出訪，正值華盛頓與北京和利雅得在人權和俄羅斯入侵烏克蘭問題上的分歧而關係緊張，在過去的幾年中，海灣阿拉伯國家一直在加強與中國和俄羅斯的聯繫。

沙特薩勒曼王儲今年三月曾表示，沙特可以選擇減少對美國的投資。

沙特是中國最大的原油供應國，並且正在深化與中國的經濟關係。

華盛頓此前對海灣國家使用中國的5G技術以及讓中國投資港口等敏感基礎設施表達了憂慮。

儘管美國是沙特等海灣國家在安全領域的首選合作夥伴，利雅得和阿布紮比正從北京購買軍事裝備。沙特一家公司與中國的一家公司簽署了一項在沙特製造武裝無人機的協議。

此前英國《衛報》報道指出，預計沙特阿拉伯將高規格接待習近平，規格可相當於美國前總統特朗普宣誓就職以來首次訪問該國，這與現總統拜登在沙特阿拉伯所受到的冷遇形成鮮明的對比。拜登在沙特阿拉伯受到低調的接待，拜登未能說服沙特阿拉伯增加對美國的石油出口，這顯示出拜登與沙特實際領導人王儲穆罕默德·本·薩勒曼的關係出現了裂痕，而與中國的關係逐漸升溫。

近20年來中國與沙特的關係日益密切，特別是2016年以後穆罕默德成為王子掌握大權以來，沙特阿拉伯同中國的關係進一步深化。在新疆維吾爾人權、香港國安法等議題上，沙特阿拉伯為中國辯護。而中國對沙特阿拉伯入侵也門、與卡塔爾斷交、暗殺記者卡舒吉等問題上也沒有公開發表評論。

批評人士指出，儘管拜登訪問沙特阿拉伯沒有得到多少收益，王儲穆罕默德卻在卡舒吉被暗殺四年後，得以走出被歐美各國孤立的陰影，重回國際舞台。