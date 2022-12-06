中國一些大學再現反封控集會

中國/反封控集會

在民間抗議壓力下，上海、北京等城市開始適度放鬆新冠防疫限行措施。圖為12月6日的上海街頭。

中國政府堅持近三年的新冠清零政策近日因民間大規模抗議開始鬆動，民間抗爭活動在打壓中似乎出現平息。但大學校園又響起抗議之聲。繼4日網絡社交媒體傳出武漢大學學生集會，要求允許學生離開學校，自願返鄉之後，其它大學似乎也出現因為疫情而被封閉在校園的大學生集會，要求回家的活動。

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法新社6日發自北京的報道，引述一些網絡上傳播的視頻指出，南京科技大學一些學生集會抗議校方的封鎖防疫措施。一名三年級的大學生向法新社表示，在校方宣布因為發現一例新冠陽性病例而全校封鎖5天之後，學生開始集會，要求離開校園。法新社在一則視頻中看到，一些大學生正與校方代表交涉。一名年輕人高聲說：如果你們敢動我們，那就是新的富士康。

不久前，蘋果手機全球最大的組裝基地，鄭州富士康工廠的工人因為薪金問題以及新冠疫情封控措施，與鄭州警方發生衝突。

11月底，中國各地很多年輕人走上街頭，刻意嚴格的封控限行措施。北京清華大學、以及西安、廣州、武漢等地高校都出現大學生要求解封的集會互動。

法新社6日發自北京的報道指出，中國許多大學都執行清零防疫措施，將學生封鎖在校園。而上海，北京等城市連日來的防疫措施已經開始鬆動，許多核酸檢測站點被撤除，但有些企事業單位出入仍然要求出示核酸檢測證明。北京周二宣布，市內公園、寫字樓、或商店不再要求出示新冠檢測證明。

不過，據野村證券公司的統計，截至周一時，中國全國有53座城市，也就是說相當於全國三分之一的人口，仍然面對新冠清零政策，被嚴格限制自由出行。