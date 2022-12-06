北京隆重追悼前中國國家主席江澤民

江澤民葬禮

北京當局6日在人大會堂為11月30日去世的中國前國家主席江澤民舉行隆重追悼大會。全國默哀三分鐘，汽笛長鳴三分鐘，防空警報鳴響三分鐘，全國停止公共娛樂活動一天。債券市場、外彙市場等也暫停交易三分鐘……其葬禮規模堪輿25年前中共元老鄧小平相比。

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現任國家主席習近平在追悼會上致悼詞。在近一個小時的講話中，習近平以大量篇幅 肯定江澤民的功績及歷史地位。

江澤民在1989年震驚中外的六四天安門鎮壓事件後，取代因同情學生民主運動而被罷免的趙紫陽，成為中共新任總書記，並於1993年3月起擔任國家主席，直到2003年3月。

這十年間，中國逐漸走出八九六四後的國際孤立，並於2001年加入世界貿易組織，中國經濟得以借全球化之力，邁入迅速起飛的進程，但相伴而行的國企改革也造成大量工人下崗。他提出的“三個代表”思想後來寫入《黨章》及《憲法》，為企業家入黨打開了大門。所有這一切也為中國特色的官商勾結與大規模腐敗打下基礎。面對1999年法輪功學員在中南海集會抗議，他下令大規模抓捕，開始一輪持續不斷的針對法輪功的打壓行動。評論認為，對法輪功的打壓也是當局此後在全國範圍的維穩安保體制的開端。

江澤民在2003年起逐漸退出政治前台後，雖然一度仍然對中國政治生活，尤其是對其接任者胡錦濤的任期產生影響， 但這種影響力逐漸削弱。在民間他更一度成為網民嘲笑奚落的對象。但江澤民逝世消息傳出時，恰逢中國各地接連爆發反抗持續三年的新冠清零封控政策的活動，民間對江澤民的評論似乎出現某種變化，不少網民借悼念江澤民，暗諷習近平政權的種種政策。因此有評論認為，北京高調悼念江澤民可能也是想藉此轉移輿論對民間反抗運動的關注。

江澤民的遺體於5日在八寶山火化。在此之前，習近平等現任國家領導人均前往中國人民解放軍總醫院向江澤民遺體告別。前國家主席胡錦濤也出席了告別儀式。這是胡錦濤在中共二十大上，在眾目睽睽至之下被架離會場後，首次公開露面。