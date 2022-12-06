張五嶽：習近平今天的權力基礎與江澤民當年暗助有直接關係

江澤民葬禮

剛剛打破常規，在中共20大上成功第三度出任黨總書記，為蟬聯第三個國家主席任期鋪平道路的習近平為何如此高調悼念江澤民？台灣淡江大學中國大陸研究所教授張五嶽先生接受本台電話採訪時表示，習近平能有今天的權力基礎，與當年江澤民及上海幫的暗中相助，有直接關係。

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張五嶽：“很重要的一點是，由於江澤民是第三梯隊領導人。很清楚的是，江澤民之後交棒給胡錦濤作為第四梯隊。而作為第五梯隊的領導人，是習近平。他（習近平）本身能夠取得今天這樣的權力基礎，跟江澤民當年的暗助有直接關係。因此，第一，利用這樣肯定江澤民、紀念江澤民，可以凝聚黨內共識，第二，肯定江澤民、紀念江澤民也可以讓自己的繼往開來更具有正當性與合法性。第三就是剛才提到的，由於中共在16大時，江澤民才把總書記職務交給胡錦濤，但在17大召開之前，需要確立誰是18大上的接班人。當時只有兩位成員符合年齡和資歷條件，一是曾經擔任河南省省委書記、遼寧省省委書記、後來又擔任國務院總理的李克強，另一個就是擔任過浙江省省委書記、上海市市委書記和現在的總書記的習近平。這兩位候選人由16大中央委員和候補委員四百多人，經過黨內投票，來確立誰是17大安排作為將來18大的接班人。習近平獲得黨內票選的優勢，所以才可以成為黨的領導人。因此大家都很清楚，習近平今天取得的權力未必與2002年江澤民在16大上交棒有直接關係，但是，如果沒有2002年16大的中央委員和候補委員的支持，習近平不可能取代原來共青團規畫的人選，成為接班人。”

“再一個關鍵之處是，2006年，上海市市委書記陳良宇因為社保基金被整肅，當時的浙江省市委書記（習近平）升任上海市市委書記，這是習近平人生旅途上最重要的關鍵一役。可是，從浙江省市委書記升任到上海市委書記過程中，主要的規畫者就是當時的中共中央書記處常務書記兼黨校校長、兼國家副主席曾慶紅。很多人都會認為江澤民和曾慶紅當年未必是支持習近平作為胡錦濤之後的接班人，但是，沒有江澤民系統、曾慶紅系統，就不可能有今天的習近平能取代原來共青團規畫的人選。在這個過程中，江的關係與習的關係就變成一種很好的互動關係。過去這幾年，外界總是過渡解讀，習近平作為第五代領導人好像刻意清除上海幫，或對抗江澤民。這是外界的過渡解讀。”