拜登出席台積電移機典禮 科技業眾星雲集

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美國總統拜登周二前往亞利桑那州，將出席台積電鳳凰城晶圓廠的移機典禮，蘋果執行長庫克、台積電創辦人張忠謀、美光執行長梅羅特拉、輝達執行長黃仁勳都將出席。台積電宣布，在美兩期工程總投資金額400億美元，是台積電在台灣以外的重大投資之一。白宮官員也表示，這是美國史上規模最大的外國直接投資之一。

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台積電周二宣布，亞利桑那州廠開始興建第二期工程，預計2026年開始生產3奈米製程，目前興建中的第一期工程預計2024年量產4奈米，兩期工程總投資金額約400億美元。

白宮國家經濟會議（National Economic Council）主任狄斯（Brian Deese）告訴記者，這項"重大里程碑"是"亞利桑那州史上最大型的外國直接投資，也是美國史上規模最大的外國直接投資案之一"。

他表示："拜登總統前往參加典禮，象徵台積電達成一項重要里程碑，把最先進的半導體生產帶回美國。"

狄斯還提到："事實上，此舉已超越半導體的經濟戰略，明顯告別過去40年來多數時候主導國家的經濟哲學。"

拜登將在高階政要與業界巨頭陪同下，在台積電廠址發表談話，與會者包括蘋果公司執行長庫克（Tim Cook）、台積電創辦人張忠謀、美光執行長梅羅特拉（Sanjay Mehrotra）、輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳（Jensen Huang）等人。

法新社報導，拜登將試圖把這筆投資歸功於他推動的指標性"芯片法"（CHIPS Act）初見成效，該法斥資約530億美元作為半導體產業的補貼和研究經費。

拜登在亞利桑那州將特別熱衷宣傳這項訊息。亞利桑那州長期受到共和黨主導，但拜登所屬的民主黨表現漸入佳境，如今該州已成為搖擺州。

拜登政府試圖終結仰賴外國供應商的局面，台積電擴廠是相關整體戰略的一環，此外也有其他重要芯片生產計畫分布在美國各地。

雖然芯片供應來源多半是美國的可靠盟友，特別是台灣，但新冠病毒的防疫封城令凸顯供應鏈碰上緊急事態時有多脆弱。在中國威脅掌控台灣、着眼如何確保自身半導體供貨之際，美國希望芯片能夠回國生產。

中央社援引產業分析師恩德勒（Rob Enderle）表示："包括汽車公司和運用到科技的企業，幾乎每家大型科技公司都極其擔心台灣跟中國之間會發生什麼事，所以大舉把生產地點移出兩國。"

根據路透社，白宮在去年一份供應鏈問題報告中指出，20年前美國半導體生產在全球佔比為37%，如今只剩12%左右。

現在台積電是全球最大晶圓代工廠，也是蘋果、輝達等美國重要硬體生產業者的一大供應商。輝達執行長黃仁勳在為周二的活動準備的講稿中提到："把台積電投資帶進美國是一記高招，也是這個產業一項改變形勢的發展。"

美國前副國務卿、現為商業主管的柯拉克（Keith Krach）則認為，為了讓這項長期投資案成功，拜登可能得穿針引線、維持一種本案屬於兩黨的策略。柯拉克在共和黨籍前總統特朗普任內，協助將台積電帶進亞利桑那州。

美聯社報導，柯拉克形容，最新投資將匹敵國家航空暨太空總署（NASA）的"阿波羅計畫"（Apollo Program），當年的計畫不只把人類送上月球，也讓美國在微電子、軟體、電腦、航太領域成為龍頭。

他說，維持政壇團結是重點，而要做到這一點，政界領袖必須強調芯片工廠可以如何讓美國保持領先中國。

美國總統拜登計畫到訪亞利桑那州，參觀台積電建設中新廠房，並出席一項儀式。

白宮透露，陪同拜登的預計包括台積電創辧人張忠謀及蘋果公司總裁庫克。

較早前，台積電宣布，在亞利桑那州的晶圓廠進行第二期工程，預計2026年生產3納米芯片，而該廠目前興建中的第一期工程，預計於2024年生產4納米芯片。兩期工程總投資金額400億美元，是台積電在台灣以外的重大投資之一。

外界指，台積電的晶片技術處領先地位。