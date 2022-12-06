美國稱“不鼓勵”烏克蘭在俄羅斯發動攻擊

美國/俄羅斯/烏克蘭/軍事

在俄羅斯指兩個空軍基地遭到來自烏克蘭無人機襲擊後，美國周二表示“不鼓勵”烏克蘭在俄羅斯發動攻擊。俄羅斯總統普京周二為此召開"國內安全"會議，俄羅斯當局表示，烏克蘭目前的無人機攻擊對俄羅斯構成危險。

廣告 繼續瀏覽後續

法新社消息，美國國務院發言人普萊斯周二表示，"我們不允許、也不鼓勵烏克蘭在其境外組織發起攻擊行動"。普萊斯對媒體表示，“美國及國際社會為支持烏克蘭所做的一切，都是為了支持烏克蘭的獨立。”

俄羅斯周一（5日）聲稱，烏克蘭襲擊了位於俄羅斯境內恩格斯（Engels）及梁贊（Ryazan）的兩處空軍基地，造成3人死亡，4人受傷。俄軍在恩格斯基地部署的大型圖波列夫式（Tupolev）遠程轟炸機是俄羅斯戰略核武的重要一環，俄空軍現役圖-160轟炸機和大部分圖-95MS轟炸機均部署於此。10月以來，俄軍配合每周導彈攻擊，出動這些轟炸機炸毀烏克蘭能源設施。

而周二俄羅斯第3座軍用機場遭到無人機攻擊並起火燃燒。烏克蘭政府並未正面回覆，但有評論稱，烏克蘭軍隊已展現，有能力穿透俄羅斯數百公里空域，對俄境兩座空軍基地發動攻擊。《紐約時報》也說，如果是烏克蘭軍隊所為，那將是俄羅斯入侵以來，烏克蘭首度展現能夠對俄羅斯造成威脅的實力。

另據法新社報道，俄羅斯總統普京周二召開"國內安全"會議，俄羅斯當局表示，烏克蘭目前的無人機攻擊對俄羅斯構成危險。

俄羅斯周二表示，毗鄰烏克蘭的庫斯克州（Kursk）一座軍用機場附近遭到一架無人機攻擊，周一俄方也指責，烏克蘭無人機攻擊俄境另2座機場。

昨天的攻擊事件十分不尋常，因為兩個遇襲地點都距離烏克蘭邊界數百公里遠。

克里姆林宮周二表示，普京召集國家安全會議官員開會，商討確保"國內安全"，但未透露其他詳情。

普京的發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）對記者表示，當局已採取"必要"措施保護俄羅斯免遭烏克蘭攻擊。

培斯科夫在被問及無人機攻擊事件時告訴記者："烏克蘭政權公開宣告繼續採取這種恐怖行動的態度，是個危險因素。"