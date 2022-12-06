美歐考慮對中國鋼鋁徵收新關稅

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美媒周二報道，美國和歐盟據報正考慮對中國鋼、鋁徵收新關稅，不過泰國諮詢公司MBMG集團認為，這將會加劇美國國內的通貨膨脹問題。中國稱將採取一切必要措施，維護自身權益。

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據稱，美國和歐盟正在考慮對中國鋼、鋁徵收新的關稅，作為減少碳排放和應對全球產能過剩措施的一部份。但這一在美國總統拜登政府內部產生的想法目前仍處於初始階段，還沒有正式提出。

報道稱，拜登的這一想法可能會對鋼鐵市場產生巨大影響，尤其是在歐盟。歐盟在俄羅斯入侵烏克蘭後，一直依賴中國的冶煉廠來填補產量的缺口。這種依賴性加劇了任何基於氣候目標而縮減供應或增加關稅的措施所能帶來的通貨膨脹風險。

中國一直以來是全球最大的鐵和鋁生產國，但七國集團（G7）批評中國正在淹沒世界市場，損害了其他鐵、鋁供應商的利益，且加劇了環境污染的問題。

中國的鋼鐵出口在2015年達到了1.12億噸的高峰，但只有一小部份進口到美國和歐盟。根據研究公司Mysteel的數據，在保護性的貿易措施下，2021年中國對美國出口的銷售量減至不到100萬噸，僅佔中國合金出口總量的1.3%。

彭博社6日稱，泰國諮詢MBMG集團董事總經理甘布爾斯（Paul Gambles）接受彭博新聞電視採訪時說，美國的這項政策不僅可能會加劇通貨膨脹、破壞全球貿易、當然也無助於改善中美關係，這是一個三重打擊。

中國外交部發言人毛寧周二被問及此事時回應指，中方將採取一切必要措施，維護自身的正當權益。