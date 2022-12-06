習近平高度評價江澤民 罕有談89民運 指江旗幟鮮明反對動亂穩大局

中國/政治

約二千人在追悼會上向江澤民鞠躬禮, 其遺孀王冶坪(左下)表現哀傷, 習近平(右上)為江致近50分鐘悼詞

已故中國前國家主席江澤民追悼大會今(6日)早在北京人民大會堂舉行，屬最高國家領導人級別的國葬，而國家主席習近平致悼詞時亦對江澤民作出高度評價，指其逝世是中國不可估量的損失，並罕有地大談1989年的民運，形容那是一場「嚴重」的政治風波，而江澤民在風波中旗幟鮮明反對動亂，在各國制裁中帶領中國繼續改革開放和外交鬥爭，為中國發展打下基礎，呼籲全國人民繼續江的遺志，在中國現代化鬥爭中「不怕壓」，以戰勝困難。

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追悼大會有眾多現任和前任國家級領導人出席，但中共第二十次黨代表大會閉幕禮上「被離場」的前國家主席胡錦濤昨日雖有出席江澤民的遺體火化和告別儀式，卻未有在追悼大會的直播畫面中出現；另外，未見現身的，還有敢言但傳出身體欠佳的前總理朱鎔基和現年105歲的在世最高壽的國級領導人宋平，而與他同於1989年晉身政治局常委丶現年88歲的李瑞環則站在前排。江澤民遺孀王冶坪則住在輪椅上出席追悼大會。

逾千追悼者在大會上向江澤民行三鞠躬禮 © 直播畫面截圖

一小時的追悼大會今早準時10點開始，追悼者首先面向掛有江澤民遺照和寫有「江澤民同志追悼大會」的橫幅前默哀3分鐘，唱奏國歌後，由現任國家主席丶黨總書記及軍委主席習近平致悼詞。

習近平致詞時，讚揚江澤民是公認享有崇高威望的卓越領導人，是偉大的政治家、軍事家、外交家，以及久經考驗的共產主義戰士，亦是「中國特色社會主義偉大事業的傑出領導者、黨的第三代中央領導集體的核心、三個代表重要思想的主要創立者」；指江把畢生心血和精力都獻給了中國人民，贏得人民衷心愛戴和國際社會廣泛讚譽，全黨全軍全國各族人民，對失去江澤民這樣一位偉大人物感到無限悲痛，世界各國亦深切哀悼。

他接着回顧了江澤民的生平和貢獻，包括帶領中國加入世界貿易組織、帶領香港和澳門順行回歸、推動兩岸達成「九二共識」和有力開展反「台獨」重大鬥爭，以及積極推動世界走向多極化。

習近平：嚴重政治風波 劉銳紹：一軟一硬維穩

他更罕有提及1989年的六四風波，指在1989年春夏之交，中國「發生了一場『嚴重政治風波』，江澤民同志堅決擁護和執行黨中央關於旗幟鮮明反對動亂，捍衛社會主義國家政權，維護人民根本利益的政治決策」，有助維護上海穩定。他還說，當時「一些西方國家對中國進行所謂制裁，我國社會主義發展面臨空前巨大的困難和壓力，…..在這個決定黨和國家前途命運的重大歷史關頭」，臨危受命的江澤民「帶領黨中央領導集體，毫不動搖堅持經濟建設，堅持四項基本原則，堅持改革開放，積極展開外交鬥爭，堅決維護國家的獨立、尊嚴、安全、穩定，捍衛了中國特色社會主義偉大事業，為中國發展打下了堅實基礎。」

習近平又引述江澤民的話說，「財大才能氣粗，落後就要捱打」，勉勵全國人民一起為建設社會主義現代化鬥爭，其間，由於社會制度和思想體制不同，全體中國人須保持奮鬥姿態迎難而上，「增強志氣、骨氣、底氣，不信邪、不怕鬼、不怕壓，全力戰勝前進道路上的困難。」

時事評論員劉銳紹向本台指出，中共在90年後多以政治風波形容89民運，習近平現時加上「嚴重」二字，是因應國內有反防疫措施運動，不希望江澤民的死訊會像當年前總書記胡耀邦逝世引發學運和民運般出現不穩定現象，故此加強語氣來阻嚇；另一方面，習又以高規格國葬來避免激化人心不滿，藉此達到維穩的目標。

他續稱，相對胡耀邦，江的葬禮更快速，這亦可以進一步達到維穩的效果，因為中國已統一口徑，在習近平致悼詞後，悼念活動即告結束，讓大家集中精神處理其他問題。可見當局是想藉此減少群眾聚集從而出現一些難以控制的風險。

官媒：「萬眾同悲」送江鄧小平當年有「十多萬人」送別

習近平致詞後，與會者向江澤民行三鞠躬禮，追悼大會其後在播放國際歌後宣告圓滿結束。

而在大會堂外，中國民眾亦在追悼大會開始時默哀3分鐘，而一切有汽笛的地方則全程鳴笛，防空警報亦鳴響3分鐘。全國及駐外使領館，以及駐外機構下半旗致哀；此外，中國金融市場亦在默哀期間停市3分鐘。至於公共娛樂活動則全日停止。

江澤民上月30日因白血病合並多重器官衰竭病逝，享年96歲。遺體本月1日移送北京並停靈於解放軍301醫院，並於昨早火化，據報有逾千人出席儀式。新華社報道指，靈車由醫院駛向八寶山革命公墓時，「長街肅穆，萬眾同悲，首都各界群眾紛紛來到沿途道路兩旁送別。」但沒有提及人數，而已故領導人鄧小平1997年2月去世時，新華社的報道指有十多萬人沿途相送。