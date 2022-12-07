中國為何難棄清零 或因恐爆確診海嘯

中國防疫進退兩難

在中國多地爆發白紙運動，民眾開始勇於表達對清零政策的看法後，中國官方正逐漸放寬原本過於嚴格的封控手段，但根據模型分析，如果中國放棄清零，恐將面臨大規模染疫與死亡的危機。

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據台媒上報今天7日援引「科學」（Science）網站，模型顯示中國仍欠缺與病毒共存的準備，鬆綁控管後可能引發大規模染疫，導致醫療機構不堪負荷、死亡人數也將大幅增加。新西蘭歐塔哥大學（University of Otago）公衛科學家威爾森（Nick Wilson）表示，目前中國疫苗接種率不足，且未採用防疫力最佳的疫苗；此外，官方對於如何從消滅病毒轉向與病毒共存的公眾溝通也不足。

威爾森表示，反觀新西蘭等同樣在疫情初期採取清零政策的國家，則是利用這段時間，爭取提升疫苗接種率、增加抗病毒藥品存量與強化重症照護能量。

報導指出，一篇今年5月登載於「自然醫學」（Nature Medicine）期刊的研究結果顯示，若在今年3月時鬆綁清零政策，中國將於半年內面臨「確診海嘯」，估計將有1.12億人染疫，其中有270萬名重症患者，並將有160萬人死亡，在疫情最高峰，加護病房床位需求將達100萬床，是目前全中國總量的15倍之多。

位於英國倫敦的分析公司Airfinity則在11月28日公布最新報告，指出中國面對疫情仍脆弱不堪，此時若放棄清零，在83天之內將會有1.67億至2.79億人確診，死亡人數則將介於130萬至210萬之間。

報導表示，這也許就是中國雖採取逐步放寬管控，但遲遲未改變防疫政策走向的原因。不具名的中國科學家則表示，中國政府目前的作法，除了有助緩解社會在嚴格管控下的疲乏，也能減輕經濟負擔，預期未來會有更多限制獲得鬆綁。